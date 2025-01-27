Спілберг розкрив, чому відмовився від сиквелу "Інопланетянина" 40 років тому
Київ • УНН
Стівен Спілберг розповів, що розглядав можливість зняти продовження "Інопланетянина" за книгою "Зелена планета". Режисер також зізнався, що робота над фільмом надихнула його стати батьком.
Кінорежисер Стівен Спілберг розповів про свої плани щодо так і не знятого продовження класичного фільму "Інопланетянин" (1982).
Передає УНН із посиланням на The Hollywood Reporter та People.
78-річний режисер Стівен Спілберг пояснив, яке несподіване рішення змінило план оповіді "Інопланетянин" (E.T. the Extra-Terrestrial). 40 років тому режисер досяг зі своїм фільмом значних касових зборів - "Інопланетянин" став найбільш пам'ятним для Спілберга фільмом. Втім йому було зрозуміло, що сиквел не повторить успіху.
Я просто не хотів знімати продовження. Я ненадовго обдумав це, просто щоб побачити, чи зможу я придумати історію — і єдине, що спало на думку, — це історія з чиєїсь книги, яка вже була продовженням [фільму 1982 року] під назвою "Зелена планета". ["Зелена планета"], дія якої відбувається на планеті E.T.
Цікава деталь
Робота на знімальному майданчику фільму "Інопланетянин", вочевидь, пробудила у 78-річному режисері Стівені Спілберґу бажання мати дітей. Фільм змусив мене "вперше захотіти стати батьком", - сказав Спілберг на заході в Нью-Йорку.
Він відчув себе батьком і мав захисний інстинкт по відношенню до молодих акторів - особливо до Дрю Беррімор, якій на той час було лише шість років.
Як пише "People", йому спала на думку думка: "Можливо, колись це стане моїм справжнім життям".
Видатний кінематографіст Стівен Спілберг ("Список Шиндлера", "Спіймай мене, якщо зможеш", "Щелепи") зараз має семеро дітей і шестеро онуків. Він уже показав майже всім з них свій фільм "E.T. the Extra-Terrestrial", в якому хлопець спочатку приймає інопланетянина, а потім допомагає йому в дорозі додому.
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