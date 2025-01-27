Спілберг розкрив, чому відмовився від сиквелу "Інопланетянина" 40 років тому

Кінорежисер Стівен Спілберг розповів про свої плани щодо так і не знятого продовження класичного фільму "Інопланетянин" (1982).

Передає УНН із посиланням на The Hollywood Reporter та People.

78-річний режисер Стівен Спілберг пояснив, яке несподіване рішення змінило план оповіді "Інопланетянин" (E.T. the Extra-Terrestrial). 40 років тому режисер досяг зі своїм фільмом значних касових зборів - "Інопланетянин" став найбільш пам'ятним для Спілберга фільмом. Втім йому було зрозуміло, що сиквел не повторить успіху.

Я просто не хотів знімати продовження. Я ненадовго обдумав це, просто щоб побачити, чи зможу я придумати історію — і єдине, що спало на думку, — це історія з чиєїсь книги, яка вже була продовженням [фільму 1982 року] під назвою "Зелена планета". ["Зелена планета"], дія якої відбувається на планеті E.T. – сказав Спілберг.

Цікава деталь

Робота на знімальному майданчику фільму "Інопланетянин", вочевидь, пробудила у 78-річному режисері Стівені Спілберґу бажання мати дітей. Фільм змусив мене "вперше захотіти стати батьком", - сказав Спілберг на заході в Нью-Йорку.

Він відчув себе батьком і мав захисний інстинкт по відношенню до молодих акторів - особливо до Дрю Беррімор, якій на той час було лише шість років.

Як пише "People", йому спала на думку думка: "Можливо, колись це стане моїм справжнім життям".

Видатний кінематографіст Стівен Спілберг ("Список Шиндлера", "Спіймай мене, якщо зможеш", "Щелепи") зараз має семеро дітей і шестеро онуків. Він уже показав майже всім з них свій фільм "E.T. the Extra-Terrestrial", в якому хлопець спочатку приймає інопланетянина, а потім допомагає йому в дорозі додому.

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