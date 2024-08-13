Спикер МИД о контроле над территориями курской области: "Украине чужого не нужно, но мы хотим защитить жизни своих людей"

Украина не заинтересована в том, чтобы забирать территорию Курской области, а операция там проводится с целью защиты жизни украинцев, которых оттуда обстреливает рф. Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий во время брифинга, пишет УНН.

Детали

Он напомнил, что операцию в курской области обсудили на ставке, где главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил о контроле украинских военных над территорией курщины в 1000 кв. м.

В отличие от России, Украине чужого не нужно. Украина не заинтересована в том, чтобы забрать территорию курской области, но мы хотим защитить жизни своих людей. Напомню, что из районов курской области только с начала этого лета и только по районам Сумской области Украины было нанесено более двух тысяч ударов из РСЗО, ствольной артиллерии, минометов, дронов, а также 255 управляемых авиабомб, более сотни ракет - сказал Тихий.

Он добавил, что Украина не имеет возможности наносить дальнобойные удары по рф всем имеющимся оружием, чтобы защититься от российского террора.

Нет соответствующих решений, над которыми мы настаиваем, поэтому есть потребность с помощью Вооруженных Сил проводить освобождение этих приграничных районов от российских военных контингентов, которые задают удары по Украине, или прикрывают террор против украинцев. Мы достигаем соответствующих целей в курской области, будем продолжать это делать так, как необходимо для безопасности и защиты Украины. Надо отметить, что операция в курской области помогает фронту, потому что не позволяет России перебрасывать дополнительные подразделения в Донецкую область, усложняет ей военную логистику - добавил Тихий.

Также он отметил, что в москве очень обеспокоены тем, что операция Сил обороны происходит без каких-то нарушений международного гуманитарного права, которые они бы очень хотели видеть и использовать в своей пропаганде.

Поэтому есть обоснованные подозрения и опасения, что такие инциденты россия может сфабриковать. Сфабриковать, создать такие поддельные инциденты, в том числе, с возможными переодеваниями в униформу украинских военных. И мы предостерегаем наших партнеров быть готовыми к такому развитию событий - подчеркнул спикер.

Напомним

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял, что Силы обороны Украины проводят наступательную операцию на территории рф. Сейчас ВСУ контролируют около тысячи квадратных километров в курской области.

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