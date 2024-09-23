Состояние воздуха в Украине начинает улучшаться - Минприроды
Киев • УНН
Министр защиты окружающей среды сообщила об улучшении состояния воздуха в Украине после сезонных пожаров. В Киеве качество воздуха нормализовалось, наблюдается низкий уровень загрязненности.
По последним данным, полученным на постах мониторинга, состояние воздуха в Украине начинает улучшаться. Об этом рассказала министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
По последним данным с постов мониторинга состояние воздуха у нас даже хорошее. Ситуация улучшается, но мы должны понимать, что то, что происходит сейчас, стало уже традиционной, сезонной ситуацией. Когда мало дождей в течение августа-сентября, это приводит к лесным пожарам и горят торфяники. Затушить их очень сложно
Напомним
На 15:00 качество воздуха в Киеве нормализовалось, наблюдается низкий уровень загрязненности.
Киев утром оказался в топ-10 городов мира с самым грязным воздухом - QIAir23 сентября 2024, 05:48 • 14026 просмотров