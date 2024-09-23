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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Состояние воздуха в Украине начинает улучшаться - Минприроды

Состояние воздуха в Украине начинает улучшаться - Минприроды

Киев  •  УНН

23 сентября 2024, 13:56  •  10672 просмотра

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Министр защиты окружающей среды сообщила об улучшении состояния воздуха в Украине после сезонных пожаров. В Киеве качество воздуха нормализовалось, наблюдается низкий уровень загрязненности.

По последним данным, полученным на постах мониторинга, состояние воздуха в Украине начинает улучшаться. Об этом рассказала министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

По последним данным с постов мониторинга состояние воздуха у нас даже хорошее. Ситуация улучшается, но мы должны понимать, что то, что происходит сейчас, стало уже традиционной, сезонной ситуацией. Когда мало дождей в течение августа-сентября, это приводит к лесным пожарам и горят торфяники. Затушить их очень сложно

- сказала Гринчук.

Напомним

На 15:00 качество воздуха в Киеве нормализовалось, наблюдается низкий уровень загрязненности.

Киев утром оказался в топ-10 городов мира с самым грязным воздухом - QIAir23 сентября 2024, 05:48 • 14026 просмотров

Павел Башинский

Павел Башинский

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