Состояние воздуха в Украине начинает улучшаться - Минприроды

По последним данным, полученным на постах мониторинга, состояние воздуха в Украине начинает улучшаться. Об этом рассказала министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

По последним данным с постов мониторинга состояние воздуха у нас даже хорошее. Ситуация улучшается, но мы должны понимать, что то, что происходит сейчас, стало уже традиционной, сезонной ситуацией. Когда мало дождей в течение августа-сентября, это приводит к лесным пожарам и горят торфяники. Затушить их очень сложно