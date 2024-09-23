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Стан повітря в Україні починає покращуватися - Міндовкілля

Стан повітря в Україні починає покращуватися - Міндовкілля

Київ • УНН

 • 17712 перегляди

Міністерка захисту довкілля повідомила про покращення стану повітря в Україні після сезонних пожеж. У Києві якість повітря нормалізувалася, спостерігається низький рівень забрудненості.

За останніми даними, отриманими на постах моніторингу, стан повітря в Україні починає покращуватися. Про це розповіла міністерка захисту довкілля і природних ресурсів Світлана Гринчук в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

По останнім даним із постів моніторингу стан повітря в нас навіть добрий. Ситуація покращується, але ми повинні розуміти, що те, що відбувається зараз, стало вже традиційною, сезонною ситуацією. Коли мало дощів протягом серпня-вересня, це призводить до лісових пожеж і горять торф'яники. Затушити їх дуже складно

- сказала Гринчук.

Нагадаємо

На 15:00 якість повітря в Києві нормалізувалася, спостерігається низький рівень забрудненості.

Київ зранку опинився у топ-10 міст світу з найбруднішим повітрям - QIAir23.09.24, 08:48 • 16526 переглядiв

Павло Башинський

Павло Башинський

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