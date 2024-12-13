Состоялось уже более 130 боев: Генштаб о ситуации на фронте с начала суток
Киев • УНН
Российские войска совершили 131 атаку на позиции Сил обороны Украины по состоянию на 16:00. Наибольшая активность наблюдается на Покровском и Времовском направлениях, где состоялось 61 боевое столкновение.
Армия рф не прекращает попыток продвигаться в глубину территории Украины. По состоянию на 16:00 враг за сегодня, 13 декабря, 131 раз атаковал позиции Сил обороны. Наиболее активно действует на Покровском и Времовском направлениях, где провел почти половину от всех атак. Об этом говорится в сводке Генштаба, передает УНН.
Сегодня на Харьковском направлении российские террористы вблизи Волчанска пытались проводить наступательные действия, продолжается одно боестолкновение. Вражеская авиация нанесла удары КАБами по Гранову и Волчанским Хуторам.
Шесть раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Украинские защитники отбили все вражеские штурмы вблизи Колесниковки, Богуславки и Лозовой.
На Лиманском направлении вражеские подразделения не прекращают атаковать в районах населенных пунктов Грековка, Надежда, Зеленый Гай, Шийковка, Макеевка, Терны, Заречное, Торское, Диброва и Григорьевка. С начала суток на этом направлении украинские воины уже отбили десять из девятнадцати вражеских атак. Бои продолжаются.
Один штурм отбили наши защитники в районе Белогоровки на Северском направлении. Противник сбросил КАБ на Северск.
На Краматорском направлении оккупанты атаковали пять раз в районе Часового Яра.
В настоящее время на Торецком направлении произошло семь вражеских атак. Враг был активным в районах Торецка и Дилиевки. Наши защитники дают достойный отпор, две атаки остановлены, продолжается пять боестолкновений.
Горячее всего сегодня на Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили уже 32 атаки позиций наших защитников в районах населенных пунктов Миролюбовка, Лисовка, Луч, Даченское, Шевченко, Новый Труд, Зеленое, Песчаное и Пушкино. Силы обороны, сдерживая вражеский натиск, отбили 23 атаки. Девять боестолкновений продолжаются.
Ситуация в Покровске: ВСУ опровергают слухи о ДРГ и боях на окраинах города13 дек. 2024, 11:59 • 13221 просмотр
На Кураховском направлении насчитывается 18 боевых столкновений, захватчики активнее всего пытаются продвинуться в районах Старых Тернов, Сонцовки, Зари, Курахово, Дальнего, Дачного, Анновки и Успеновки. Семь боестолкновений до сих пор продолжаются.
На Времовском направлении захватчики 29 раз шли в наступление на позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Трудовое, Веселый Гай, Константинопольское, Сухие Ялы, Благодатное, Сторожевое, Нескучное, Макаровка и Новодаровка, десять боестолкновений продолжаются до сих пор.
На Приднепровском направлении оккупант совершил одну безрезультатную попытку атаковать позиции украинских войск.
На Курщине наши защитники за сегодня отбили девять атак захватчиков, еще пять боестолкновений продолжаются.
Миллиард на закупку дронов: у Минобороны разъяснили, какие возможности для бригад13 дек. 2024, 14:01 • 10445 просмотров