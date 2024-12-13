Ситуация в Покровске: ВСУ опровергают слухи о ДРГ и боях на окраинах города
Киев • УНН
Представитель ОСУВ «Хортица» опроверг информацию о присутствии российских ДРГ в Покровске и бои в окрестностях города. На Покровском направлении продолжаются жесткие бои, где враг ежедневно теряет до 400 военных.
Российских ДРГ в Покровске Донецкой области нет и бои в окрестностях города не ведутся. Об этом рассказал представитель ОСУВ «Хортица» Назар Волошин в эфире телемарафона, передает УНН.
Вражеских ДРГ в Покровске нет и бои в окрестностях города не ведутся. Конечно враг пытается на том направлении осуществлять влияние и прорываться к более крупным и логистическим маршрутам и населенным пунктам
По его словам, на Покровском направлении продолжаются бои с превосходящими в живой силе военными противника.
«Нашему руководству приходится принимать не стандартные решения, в первую очередь для повышения устойчивости нашей обороны и более активно уничтожать оккупантов. В подавляющем большинстве бои имеют жесткий характер. Российская армия бросает все силы и средства имеющиеся и пытается прорвать оборону наших войск. Наши защитники проявляют чрезвычайную активность, стойкость и наносят врагу потери», - рассказал Волошин.
В частности, он сообщил, что за прошедшие сутки на Покровском направлении было уничтожено почти 300 оккупантов убитыми и ранеными.
«Обычно на том направлении оккупанты ежедневно теряют до 400 человек, как убитыми, так и ранеными», - добавил он.
Дополнение
Сегодня, 13 декабря утром военнослужащий 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша с позывным «Трай» заявил, что российские оккупанты находятся близко к Покровску в Донецкой области и постоянно обстреливают город.
Институт изучения войны (ISW) сообщал, что российские войска продолжают достигать тактических успехов к югу от Покровска, атакуя слабые места украинцев и пытаясь провести обходной маневр, чтобы непосредственно атаковать Покровск с юга.
11 декабря сообщалось, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский прибыл на Покровское направление, где продолжаются жесткие бои. По его словам, для повышения устойчивости обороны приходится принимать нестандартные решения.
12 декабря Сырский заявлял, что в декабре противник в среднем за сутки подтвержденно теряет на Покровском направлении около 400 человек убитыми и ранеными.