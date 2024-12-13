Ситуация в Покровске: ВСУ опровергают слухи о ДРГ и боях на окраинах города

Российских ДРГ в Покровске Донецкой области нет и бои в окрестностях города не ведутся. Об этом рассказал представитель ОСУВ «Хортица» Назар Волошин в эфире телемарафона, передает УНН.

Вражеских ДРГ в Покровске нет и бои в окрестностях города не ведутся. Конечно враг пытается на том направлении осуществлять влияние и прорываться к более крупным и логистическим маршрутам и населенным пунктам