Ситуация в Покровске: ВСУ опровергают слухи о ДРГ и боях на окраинах города

ukenru
Эксклюзив
Верховный Суд отказал Дубинскому в иске к ВР по поводу неназначения выборов Президента
13:15 • 1118 просмотра

Верховный Суд отказал Дубинскому в иске к ВР по поводу неназначения выборов Президента

Эксклюзив
Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?
12:20 • 26934 просмотра

Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?

Эксклюзив
Министр здравоохранения в субботу созывает совещание с фармрынком: обсудят потенциальный рост цен на лекарства
12:17 • 23897 просмотра

Министр здравоохранения в субботу созывает совещание с фармрынком: обсудят потенциальный рост цен на лекарства

Эксклюзив
"Гордость российского оборонпрома": украинские военные уничтожили российских танков Т-90М на более 200 млн долларов
08:08 • 93932 просмотра

"Гордость российского оборонпрома": украинские военные уничтожили российских танков Т-90М на более 200 млн долларов

Эксклюзив
Государство и громады должны обеспечить доступность медицины для ВПЛ - эксперт
 • 115250 просмотра

Государство и громады должны обеспечить доступность медицины для ВПЛ - эксперт

Эксклюзив
На сайте госдумы появился баннер "Страны рф не существует": как ГУР "поздравило" россиян с днем конституции
 • 127669 просмотра

На сайте госдумы появился баннер "Страны рф не существует": как ГУР "поздравило" россиян с днем конституции

Эксклюзив
Без лендлиза в оборонном бюджете США: эксперт объяснил, что это означает для Украины
 • 130916 просмотра

Без лендлиза в оборонном бюджете США: эксперт объяснил, что это означает для Украины

Эксклюзив
Минагро ожидает рекордные 24,5 млрд долларов выручки от агроэкспорта
 • 134953 просмотра

Минагро ожидает рекордные 24,5 млрд долларов выручки от агроэкспорта

Эксклюзив
Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес
 • 202947 просмотра

Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес

Эксклюзив
Новогодний стол в этом году подорожает ориентировочно на 15-17%
 • 150457 просмотра

Новогодний стол в этом году подорожает ориентировочно на 15-17%

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Крыму задержали двух железнодорожников по подозрению в шпионаже в пользу Украины - "АТЭШ"

В Крыму задержали двух железнодорожников по подозрению в шпионаже в пользу Украины - "АТЭШ"

 • 103994 просмотра
Курс валют на 13 декабря: Нацбанк продолжает снижать гривну

Курс валют на 13 декабря: Нацбанк продолжает снижать гривну

 • 34076 просмотра
"Ведьмак 4" или уже лучше сказать ведьмачка? Разработчики показали трейлер к игре

"Ведьмак 4" или уже лучше сказать ведьмачка? Разработчики показали трейлер к игре

07:59 • 58421 просмотра
Брайан Остин Грин прокомментировал разрыв Меган Фокс и MGK: «Надо повзрослеть»

Брайан Остин Грин прокомментировал разрыв Меган Фокс и MGK: «Надо повзрослеть»

08:15 • 62447 просмотра
В США нашли неизданные записи Майкла Джексона

В США нашли неизданные записи Майкла Джексона

08:57 • 46366 просмотра
публикации
Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?

Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?
Эксклюзив

12:20 • 26934 просмотра
"Гордость российского оборонпрома": украинские военные уничтожили российских танков Т-90М на более 200 млн долларов

"Гордость российского оборонпрома": украинские военные уничтожили российских танков Т-90М на более 200 млн долларов
Эксклюзив

08:08 • 93932 просмотра
Глава АРМА Дума жалуется на нехватку персонала, но не справляется даже с текущим штатом

Глава АРМА Дума жалуется на нехватку персонала, но не справляется даже с текущим штатом

 • 126840 просмотра
Гетманцев создал клуб для бизнеса с преференциями, но уверяет, что правила одинаковы для всех

Гетманцев создал клуб для бизнеса с преференциями, но уверяет, что правила одинаковы для всех

 • 128700 просмотра
Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес

Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес
Эксклюзив

 • 202947 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мечта, ставшая реальностью: индийский чемпион мира по шахматам поблагодарил Магнуса Карлсена

Мечта, ставшая реальностью: индийский чемпион мира по шахматам поблагодарил Магнуса Карлсена

10:25 • 20304 просмотра
В США нашли неизданные записи Майкла Джексона

В США нашли неизданные записи Майкла Джексона

08:57 • 46366 просмотра
Брайан Остин Грин прокомментировал разрыв Меган Фокс и MGK: «Надо повзрослеть»

Брайан Остин Грин прокомментировал разрыв Меган Фокс и MGK: «Надо повзрослеть»

08:15 • 62447 просмотра
"Ведьмак 4" или уже лучше сказать ведьмачка? Разработчики показали трейлер к игре

"Ведьмак 4" или уже лучше сказать ведьмачка? Разработчики показали трейлер к игре

07:59 • 58421 просмотра
Ученые открыли нового глубоководного хищника на глубине 7900 метров

Ученые открыли нового глубоководного хищника на глубине 7900 метров

 • 100682 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Ситуация в Покровске: ВСУ опровергают слухи о ДРГ и боях на окраинах города

Ситуация в Покровске: ВСУ опровергают слухи о ДРГ и боях на окраинах города

Киев  •  УНН

 • 7943 просмотра

Read in English

Представитель ОСУВ «Хортица» опроверг информацию о присутствии российских ДРГ в Покровске и бои в окрестностях города. На Покровском направлении продолжаются жесткие бои, где враг ежедневно теряет до 400 военных.

Российских ДРГ в Покровске Донецкой области нет и бои в окрестностях города не ведутся. Об этом рассказал представитель ОСУВ «Хортица» Назар Волошин в эфире телемарафона, передает УНН.

Вражеских ДРГ в Покровске нет и бои в окрестностях города не ведутся. Конечно враг пытается на том направлении осуществлять влияние и прорываться к более крупным и логистическим маршрутам и населенным пунктам

- заявил Волошин.

По его словам, на Покровском направлении продолжаются бои с превосходящими в живой силе военными противника.

«Нашему руководству приходится принимать не стандартные решения, в первую очередь для повышения устойчивости нашей обороны и более активно уничтожать оккупантов. В подавляющем большинстве бои имеют жесткий характер. Российская армия бросает все силы и средства имеющиеся и пытается прорвать оборону наших войск. Наши защитники проявляют чрезвычайную активность, стойкость и наносят врагу потери», - рассказал Волошин.

В частности, он сообщил, что за прошедшие сутки на Покровском направлении было уничтожено почти 300 оккупантов убитыми и ранеными.

«Обычно на том направлении оккупанты ежедневно теряют до 400 человек, как убитыми, так и ранеными», - добавил он.

Дополнение

Сегодня, 13 декабря утром военнослужащий 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша с позывным «Трай» заявил, что российские оккупанты находятся близко к Покровску в Донецкой области и постоянно обстреливают город. 

Институт изучения войны (ISW) сообщал, что российские войска продолжают достигать тактических успехов к югу от Покровска, атакуя слабые места украинцев и пытаясь провести обходной маневр, чтобы непосредственно атаковать Покровск с юга.

11 декабря сообщалось, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский прибыл на Покровское направление, где продолжаются жесткие бои. По его словам, для повышения устойчивости обороны приходится принимать нестандартные решения.

12 декабря Сырский заявлял, что в декабре противник в среднем за сутки подтвержденно теряет на Покровском направлении около 400 человек убитыми и ранеными. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
institut-izucheniya-voiniИнститут изучения войны
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
oleksandr-syrskyiАлександр Сырский
donetskДонецк