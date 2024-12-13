Миллиард на закупку дронов: у Минобороны разъяснили, какие возможности для бригад

Подразделениям Вооруженных сил Украины на закупку беспилотников дополнительно направляют сегодня 1,1 млрд грн: каждая бригада самостоятельно определит свои потребности и сможет закупить дроны, которые больше всего нужны на фронте, сообщили в Минобороны, пишет УНН.

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"По поручению Президента Украины, Министерство обороны продолжает увеличивать прямое финансирование бригад, чтобы обеспечить их всем необходимым для выполнения боевых задач. Сегодня дополнительно направляем 1.1 млрд грн подразделениям Вооруженных сил Украины на закупку беспилотников. Каждая бригада самостоятельно определит свои потребности и сможет закупить дроны, которые больше всего нужны на фронте", - указал министр обороны Рустем Умеров.

По его словам, за этот месяц непосредственно военным частям из разных источников направлено 4,3 млрд грн. "За 11 месяцев такое прямое финансирование в целом составило уже 27,2 млрд грн", - отметил министр.

"В то же время государство системно инвестирует в обеспечение армии. За 10 месяцев правительство выделило 229 млрд грн на закупку военной техники, вооружения, боеприпасов, средств индивидуальной защиты, продукции оборонного назначения и продуктов питания для Сил безопасности и обороны", - указал глава Минобороны.

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