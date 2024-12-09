Зеленский поручил Шмыгалю дополнительно увеличить финансирование для бригад

Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю в ближайшие дни на порядок увеличить финансирование для бригад. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Был ... доклад Павла Палисы относительно сумм прямых средств у бригады непосредственно-для дополнительной закупки дронов. Недавно уже приняли решение о сумме таких прямых денег. Но теперь я вижу, что этой суммы тоже недостаточно. Я поручил премьер-министру в ближайшие дни увеличить финансирование для бригад дополнительно-на порядок увеличить - сказал Зеленский.

Напомним

Министерство обороны Украины в этом году уже направило более 87 млрд грн на закупку дронов, в том числе 59 млрд грн - на дроны DeepStrike. К концу года эта сумма вырастет.