Зеленский поручил Шмыгалю дополнительно увеличить финансирование для бригад

ukenru
Эксклюзив
Комитет Рады по вопросам здоровья перенес рассмотрение скандальных правок, которые приведут к подорожанию лекарств
17:03 • 28031 просмотра

Комитет Рады по вопросам здоровья перенес рассмотрение скандальных правок, которые приведут к подорожанию лекарств

Эксклюзив
Безопасный онлайн-шопинг: как избежать мошенников перед новогодними праздниками
16:45 • 55690 просмотра

Безопасный онлайн-шопинг: как избежать мошенников перед новогодними праздниками

Эксклюзив
Не рискуйте и не старайтесь ускорить процессы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 9 – 15 декабря
 • 72889 просмотра

Не рискуйте и не старайтесь ускорить процессы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 9 – 15 декабря

Эксклюзив
Тепловые пункты, термомодернизация и солнечная энергия: как Бровары становятся экологичнее
 • 100456 просмотра

Тепловые пункты, термомодернизация и солнечная энергия: как Бровары становятся экологичнее

Зеленский подписал закон о лишении налоговых льгот тех, у кого отобрали госнаграды
 • 97092 просмотра

Зеленский подписал закон о лишении налоговых льгот тех, у кого отобрали госнаграды

Эксклюзив
Украинцы возмущены скандалом в АРМА с фиктивными справками об инвалидности: требуют отставки главы агентства Думы
 • 110600 просмотра

Украинцы возмущены скандалом в АРМА с фиктивными справками об инвалидности: требуют отставки главы агентства Думы

Эксклюзив
Местная энергетика является ключом к энергонезависимости Украины - эксперт
 • 100745 просмотра

Местная энергетика является ключом к энергонезависимости Украины - эксперт

Эксклюзив
Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID
 • 196025 просмотра

Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID

Эксклюзив
Глава АРМА Дума должен понести ответственность за скандал с фиктивным справками - эксперт
 • 205521 просмотра

Глава АРМА Дума должен понести ответственность за скандал с фиктивным справками - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства
 • 275976 просмотра

Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В рф заявили, что якобы передали Украине тела военнопленных, погибших во время катастрофы Ил-76

В рф заявили, что якобы передали Украине тела военнопленных, погибших во время катастрофы Ил-76

 • 41223 просмотра
россия атаковала Украину почти 500 авиабомбами и более 400 ударными дронами за неделю - Зеленский

россия атаковала Украину почти 500 авиабомбами и более 400 ударными дронами за неделю - Зеленский

 • 18065 просмотра
Новые графики отключений света: в каких регионах будут действовать две очереди

Новые графики отключений света: в каких регионах будут действовать две очереди

 • 24007 просмотра
Кинохиты декабря: "Моана 2" лидирует, "Кодовое имя Красный" и "Властелин колец " не оправдали ожиданий

Кинохиты декабря: "Моана 2" лидирует, "Кодовое имя Красный" и "Властелин колец " не оправдали ожиданий

13:26 • 57112 просмотра
Мерц о Taurus: Украина должна получить возможность бить по военным базам рф

Мерц о Taurus: Украина должна получить возможность бить по военным базам рф

13:27 • 26259 просмотра
публикации
Безопасный онлайн-шопинг: как избежать мошенников перед новогодними праздниками

Безопасный онлайн-шопинг: как избежать мошенников перед новогодними праздниками
Эксклюзив

16:45 • 55690 просмотра
Украинцы возмущены скандалом в АРМА с фиктивными справками об инвалидности: требуют отставки главы агентства Думы

Украинцы возмущены скандалом в АРМА с фиктивными справками об инвалидности: требуют отставки главы агентства Думы
Эксклюзив

 • 110600 просмотра
Пышный должен освободить Зиму: решения судов и уголовное дело ставят под сомнение профессионализм главного юриста НБУ

Пышный должен освободить Зиму: решения судов и уголовное дело ставят под сомнение профессионализм главного юриста НБУ

 • 117973 просмотра
Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID

Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID
Эксклюзив

 • 196025 просмотра
Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства

Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства
Эксклюзив

 • 275976 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Кинохиты декабря: "Моана 2" лидирует, "Кодовое имя Красный" и "Властелин колец " не оправдали ожиданий

Кинохиты декабря: "Моана 2" лидирует, "Кодовое имя Красный" и "Властелин колец " не оправдали ожиданий

13:26 • 57112 просмотра
Королевская семья поздравила с рождественскими праздниками: открытка от Чарльза и Камиллы

Королевская семья поздравила с рождественскими праздниками: открытка от Чарльза и Камиллы

 • 106185 просмотра
"Емілія Перес" триумфує на European Film Awards

"Емілія Перес" триумфує на European Film Awards

 • 105022 просмотра
HBO будет снимать новый сериал о Гарри Поттере: старт съемок в 2025 году

HBO будет снимать новый сериал о Гарри Поттере: старт съемок в 2025 году

 • 108652 просмотра
Пять фантастических сериалов о космических приключениях: что посмотреть зимними выходными

Пять фантастических сериалов о космических приключениях: что посмотреть зимними выходными

 • 107555 просмотра
Актуальное

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Зеленский поручил Шмыгалю дополнительно увеличить финансирование для бригад

Зеленский поручил Шмыгалю дополнительно увеличить финансирование для бригад

Киев  •  УНН

 • 7440 просмотра

Read in English

Президент Украины заявил, что недавно было решение об увеличении финансирования для бригад, но той суммы также недостаточно.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю в ближайшие дни на порядок увеличить финансирование для бригад. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Был ... доклад Павла Палисы относительно сумм прямых средств у бригады непосредственно-для дополнительной закупки дронов. Недавно уже приняли решение о сумме таких прямых денег. Но теперь я вижу, что этой суммы тоже недостаточно. Я поручил премьер-министру в ближайшие дни увеличить финансирование для бригад дополнительно-на порядок увеличить 

- сказал Зеленский.

Напомним

Министерство обороны Украины в этом году уже направило более 87 млрд грн на закупку дронов, в том числе 59 млрд грн - на дроны DeepStrike. К концу года эта сумма вырастет.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика