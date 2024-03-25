Сольский обсудил с бельгийским коллегой продолжение беспошлинной торговли с ЕС

В рамках рабочего визита в Брюссель министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский провел встречу со своим бельгийским коллегой Дэвидом Кларинвалем. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики.

Детали

Отмечается, что министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский провел встречу с Вице-премьер-министром - Министром по вопросам малого и среднего бизнеса, самозанятых лиц, МСП и сельского хозяйства, институциональных реформ и демократического обновления Бельгии Дэвидом Кларинвалем.

Стороны обсудили продление еще на год автономного торгового режима между Украиной и ЕС. Стороны обсудили продление еще на год автономного торгового режима между Украиной и ЕС. Дэвид Кларинваль выразил свою солидарность и поддержку Украине. Со своей стороны Николай Сольский поблагодарил за сотрудничество и помощь - резюмировали в ведомстве.

Дальнейшее обсуждение продления либерализации торговли для Украины в ЕС ожидается в среду - СМИ

Напомним,

Министр аграрной политики Украины Николай Сольский обсудил с министром сельского хозяйства и развития сельских территорий Румынии вопросы сотрудничества в аграрном секторе между двумя странами и поблагодарил коллегу за поддержку бесперебойного транзита украинской сельскохозяйственной продукции через территорию Румынии в европейские порты.