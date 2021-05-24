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Сегодня Европейский совет рассмотрит инцидент ареста белорусского журналиста Романа Протасевича

Киев • УНН

 • 19928 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Сегодня главы государств и правительств стран ЕС в рамках двухдневной чрезвычайной встрече в Брюсселе рассмотрят ситуацию с арестом оппозиционного белорусского журналиста Романа Протасевича. Об этом пишет УНН со ссылкой на сайт Евросовета.

Сегодня Европейский совет рассмотрит инцидент ареста белорусского журналиста Романа Протасевича

Цитата:

“Я осуждаю принудительное приземление рейса Ryanair в Минске 23 мая 2021, и сообщение о задержании белорусскими властями журналиста Романа Протасевича. Я призываю власти Беларуси немедленно освободить задержанного пассажира и в полной мере гарантировать его права. Лидеры ЕС обсудят беспрецедентный инцидент завтра во время встречи Европейского Совета. Этот инцидент не останется без последствий”, - сказал Президент Европейского Совета Шарль Мишель.

В НАТО и США также требуют международного расследования инцидента с Протасевичем.

Напомним

В МИД Польши вызвали белорусского посла из-за задержания основателя Nexta Романа Протасевича. Генпрокуратура и полиция Литвы начали расследование инцидента с самолетом Ryanair. Белорусский оппозиционер Латушко заявляет о том, что власть хотела сбить самолет Ryanair.

контекст

Около 15 часов дня самолет авиакомпании Ryanair Афины — Вильнюс экстренно приземлился в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. На борту самолета находился соучредитель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.

Команду принять самолет в Минске отдал лично Александр Лукашенко , сообщалось в Telegram-канале “Пул первого”. Руководитель отдела коммуникаций Литовского международного аэропорта, где должен был сначала приземлиться самолет, сообщал, что между членом экипажа и пассажиром произошел конфликт, в результате чего самолет решили посадить в Минске. Однако, по словам одного из пассажиров рейса, никакого конфликта не было. После посадки всех пассажиров вывели из самолета, Протасевича отвели в сторону, а его вещи вынесли на взлетно-посадочную полосу.

“Мы спросили его, что происходит. Он сказал, кто он, и добавил: „Меня здесь ждет смертная казнь“. Он был уже спокойнее, но дрожал. Рядом с ним все время стоял офицер, и вскоре военные его просто вывели ”, - рассказал пассажир.

Президент Литвы Гитанас Науседа назвал беспрецедентной ситуацию с посадкой самолета в Минске и потребовал немедленного освобождения Протасевича. После этого в МИД Литвы вызвали временного поверенного в делах Беларуси.

МИД Австрии заявил о необходимости провести международное расследование, а Польша попросила главу Евросовета рассмотреть на саммите введение санкций против белорусских властей. Ряд представителей других европейских стран также выразили обеспокоенность ситуацией и потребовали освободить Протасевича.

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