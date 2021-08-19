Сегодня состоится прощание с мэром Кривого Рога
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Прощание с мэром Кривого Рога Константином Павловым и панихида пройдут 19 августа с 9:00 до 11:30 в театре имени Тараса Шевченко. Похороны состоятся на Центральном кладбище города. Об этом сообщили в Криворожском городском совете.
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"Прощание с Константином Юрьевичем и панихида состоится 19 августа с 9:00 до 11:30 в театре имени Тараса Шевченко на проспекте Почтовом", - сообщили в мэрии.
Детали
По сообщению, попрощаться смогут все желающие. Похороны пройдут на Центральном кладбище. Для тех, кто намерен поехать, от места прощания на кладбище будут предоставлены автобусы.
Дополнение
15 августа стало известно, что мэр Кривого Рога Константин Павлов умер. Его с огнестрельным ранением нашли мертвым на веранде собственного дома. Полиция открыла уголовное производство. Советник мэра Кривого Рога Андрей Гальченко рассказал, что у Павлова было зарегистрированное оружие. Это подтвердила полиция.
Правоохранители рассматривают три версии гибели Криворожского городского головы Константина Павлова, среди которых убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием. Однако, правоохранители не исключают и версию о доведении до самоубийства.
По сообщениям, после смерти Константина Павлова исполнять обязанности мэра Кривого Рога будет член партии "Слуга народа" Александр Котляр.