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Сьогодні відбудеться прощання з мером Кривого Рогу

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. Прощання з мером Кривого Рогу Констянтином Павловим та панахида пройдуть 19 серпня з 9:00 до 11:30 у театрі імені Тараса Шевченка. Похорони відбудуться на Центральному кладовищі міста. Про це повідомили у Криворізькій міській раді.

Цитата:

"Прощання з Костянтином Юрійовичем та панахида відбудуться 19 серпня з 9:00 до 11:30 в театрі імені Тараса Шевченка на проспекті Поштовому", - повідомили у мерії.

Деталі

За повідомленням, попрощатися зможуть всі охочі. Похорони пройдуть на Центральному кладовищі. Для тих, хто має намір поїхати, від місця прощання на кладовище будуть надані автобуси.

Доповнення

15 серпня стало відомо, що мер Кривого Рогу Костянтин Павлов помер. Його із вогнепальним пораненням знайшли мертвим на веранді власного будинку. Поліція відкрила кримінальне провадження. Радник мера Кривого Рогу Андрій Гальченко розповів, що у Павлова була зареєстрована зброя. Це підтвердила поліція.

Правоохоронці розглядають три версії загибелі Криворізького міського голови Костянтина Павлова, серед яких вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю. Однак, правоохоронці не виключають і версію про доведення до самогубства.

За повідомленнями, після смерті Костянтина Павлова виконувати обов’язки мера Кривого Рогу буде член партії “Слуга народу” Олександр Котляр.

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