Снигиревку в Николаевской области подтопило, громада за сутки осталась без четырех мостов - ГВА

Детали

По информации главы Снигиревской городской военной администрации, по состоянию на 7 утра по громаде подтоплено 11 населенных пунктов, включая город. По сравнению с прошлыми сутками их количество увеличилось вдвое. В целом уровень воды в реке поднялся на 5,5 метров, только за последние двое суток. В среднем вода каждый час поднимается на 12 см.

Вода, с его слов, добралась уже до 148 домов, хотя только вчера их количество достигало 6. Также за последние сутки с 50 до 235 увеличилось количество подтопленных огородов. Поэтому сейчас из своих домов выехало или эвакуировано 289 человек, большинство из которых разместилось у родственников. Часть пострадавших от чрезвычайной ситуации граждан находится в коммунальных учреждениях территориальной громады.

По словам Кухты, только за последние сутки громада осталась без четырех мостов: подтоплена пешеходная переправа возле Галагановки, разрушен мост на Елизаветовку, также под водой находятся недавно возведенные Васильевский и Нововасильевский мосты, поэтому проезд по ним невозможен.

Подтоплению, с его слова, подверглись 10 сельских населенных пунктов и город Снигиревка. Без света сейчас жители четырех сел Нововасильевского старостинского округа, двух сел Афанасьевского старостинского округа, без водоснабжения Павловка, отключены 4 артскважины в городе Снигиревка, подытожил глава ГВА.

"Ситуация сложная, но мы делаем все возможное для оперативного реагирования и решения проблем, которые встали перед громадой. Отдельно хочу поблагодарить наших людей, которые сплотились, помогают друг другу, подставляя свое плечо нуждающимся в это трудное для всех нас время. Это настоящий пример того, что украинцы сильная и несокрушимая нация", - добавил Кухта.

Дополнение

В акватории Николаева поднятие уровня воды после подрыва Каховской ГЭС на сегодняшнее утро достигло 97 сантиметров, тогда как накануне вечером было 86 см. Критической отметкой для Николаева станет +105 см, сообщал мэр города.

Уровень водохранилища в районе Никополя, что по течению Днепра расположен выше Каховской ГЭС, по состоянию на 08:00 8 июня составляет 13,05 м. За сутки уровень воды в Каховском водохранилище уменьшился почти на метр. Сейчас продолжаются разрушения водосливной плотины, земляной вставки между зданием станции и шлюзом.

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