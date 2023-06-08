Снигиревку в Николаевской области подтопило, громада за сутки осталась без четырех мостов - ГВА

$41.080.11
45.050.50
ukru
НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
18:32 • 15323 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 62426 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 111569 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 111418 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 258402 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 131390 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 120365 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 368126 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 83386 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 136069 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

2м/с
69%
Популярные новости

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 126475 просмотра

Сжег Mercedes стоимостью более 6,7 млн грн: в Киеве задержали водителя владелицы авто

8 апреля, 12:46 • 24918 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 107067 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 72608 просмотра

ВСУ ударили по складам рф в Курской области: ликвидировано более 30 оккупантов

15:37 • 12518 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 258412 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 289935 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 368135 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 344459 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 392240 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Михаил Федоров

Алексей Гончаренко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 72671 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 107129 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 126545 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 169531 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 78824 просмотра
Актуальное

YouTube

Форбс

Время (журнал)

Facebook

Instagram

Снигиревку в Николаевской области подтопило, громада за сутки осталась без четырех мостов - ГВА

Киев • УНН

 • 1743681 просмотра

КИЕВ. 8 июня. УНН. Уровень воды в реке Ингулец после подрыва Каховской плотины поднимается каждый час на 12 сантиметров и уже затопил 11 населенных пунктов Снгуровской громады в Николаевской области. Под водой мосты, дома и огороды, в некоторых селах нет света и водоснабжения. Идет эвакуация. Об этом сообщил глава Снигиревской ГВА Иван Кухта в Telegram, пишет УНН.

Снигиревку в Николаевской области подтопило, громада за сутки осталась без четырех мостов - ГВА

Детали

По информации главы Снигиревской городской военной администрации, по состоянию на 7 утра по громаде подтоплено 11 населенных пунктов, включая город. По сравнению с прошлыми сутками их количество увеличилось вдвое. В целом уровень воды в реке поднялся на 5,5 метров, только за последние двое суток. В среднем вода каждый час поднимается на 12 см.

Вода, с его слов, добралась уже до 148 домов, хотя только вчера их количество достигало 6. Также за последние сутки с 50 до 235 увеличилось количество подтопленных огородов. Поэтому сейчас из своих домов выехало или эвакуировано 289 человек, большинство из которых разместилось у родственников. Часть пострадавших от чрезвычайной ситуации граждан находится в коммунальных учреждениях территориальной громады.

По словам Кухты, только за последние сутки громада осталась без четырех мостов: подтоплена пешеходная переправа возле Галагановки, разрушен мост на Елизаветовку, также под водой находятся недавно возведенные Васильевский и Нововасильевский мосты, поэтому проезд по ним невозможен.

Подтоплению, с его слова, подверглись 10 сельских населенных пунктов и город Снигиревка. Без света сейчас жители четырех сел Нововасильевского старостинского округа, двух сел Афанасьевского старостинского округа, без водоснабжения Павловка, отключены 4 артскважины в городе Снигиревка, подытожил глава ГВА.

"Ситуация сложная, но мы делаем все возможное для оперативного реагирования и решения проблем, которые встали перед громадой. Отдельно хочу поблагодарить наших людей, которые сплотились, помогают друг другу, подставляя свое плечо нуждающимся в это трудное для всех нас время. Это настоящий пример того, что украинцы сильная и несокрушимая нация", - добавил Кухта.

Дополнение

В акватории Николаева поднятие уровня воды после подрыва Каховской ГЭС на сегодняшнее утро достигло 97 сантиметров, тогда как накануне вечером было 86 см. Критической отметкой для Николаева станет +105 см, сообщал мэр города.

Уровень водохранилища в районе Никополя, что по течению Днепра расположен выше Каховской ГЭС, по состоянию на 08:00 8 июня составляет 13,05 м. За сутки уровень воды в Каховском водохранилище уменьшился почти на метр. Сейчас продолжаются разрушения водосливной плотины, земляной вставки между зданием станции и шлюзом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Подтопление в Херсонской области после подрыва дамбы достигло 5,6 метра

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ВойнаКриминал и ЧП
Brent
$62.37
Bitcoin
$77,259.00
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$2,998.00
Ethereum
$1,476.75