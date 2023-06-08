Снігурівку на Миколаївщині підтопило, громада за добу залишилася без чотирьох мостів - МВА

КИЇВ. 8 червня. УНН. Рівень води в річці Інгулець після підриву Каховської греблі піднімається щогодини на 12 сантиметрів і вже затопив 11 населених пунктів Снгурівської громади на Миколаївщині. Під водою мости, будинки та городи, у деяких селах немає світла та водопостачання. Іде евакуація. Про це повідомив голова Снігурівської МВА Іван Кухта у Telegram, пише УНН.