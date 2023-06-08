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Снігурівку на Миколаївщині підтопило, громада за добу залишилася без чотирьох мостів - МВА

Київ • УНН

 • 1743681 перегляди

КИЇВ. 8 червня. УНН. Рівень води в річці Інгулець після підриву Каховської греблі піднімається щогодини на 12 сантиметрів і вже затопив 11 населених пунктів Снгурівської громади на Миколаївщині. Під водою мости, будинки та городи, у деяких селах немає світла та водопостачання. Іде евакуація. Про це повідомив голова Снігурівської МВА Іван Кухта у Telegram, пише УНН.

Снігурівку на Миколаївщині підтопило, громада за добу залишилася без чотирьох мостів - МВА

Деталі

За інформацією голови Снігурівської міської військової адміністрації, станом на 7 ранку по громаді підтоплено 11 населених пунктів, включаючи місто. У порівнянні з минулою добою їх кількість збільшилася вдвічі. Загалом рівень води в річці піднявся на 5,5 метрів, лише за останні дві доби. В середньому вода щогодини підіймається на 12 см.

Вода, з його слів, дісталася вже до 148 будинків, хоча лише вчора їх кількість сягала 6. Також за останню добу з 50 до 235 збільшилася кількість підтоплених городів. Тому наразі з своїх будинків виїхало або евакуйовано 289 людей, більшість з яких розмістилася у родичів. Частина постраждалих від надзвичайної ситуації громадян перебуває у комунальних закладах територіальної громади.

За словами Кухти, лише за останню добу громада залишилися без чотирьох мостів: підтоплена пішохідна переправа біля Галаганівки, зруйновано міст на Єлизаветівку, також під водою знаходяться нещодавно зведені Василівський та Нововасилівський мости, тож проїзд по них неможливий.

З його слів, підтоплення зазнали 10 сільських населених пунктів та місто Снігурівка. Без світла наразі жителі чотирьох сіл Нововасилівського старостинського округу, двох сіл Афанасіївського старостинського округу, без водопостачання Павлівка, відключені 4 артсвердловини в місті Снігурівка, зазначив голова МВА.

"Ситуація складна, але ми робимо все можливе для оперативного реагування та вирішення проблем, які постали перед громадою. Окремо хочу подякувати нашим людям, які згуртувалися, допомагають один одному, підставляючи своє плече нужденним у цей скрутний для всіх нас час. Це справжній приклад того, що українці сильна та незламна нація", - додав Кухта.

Доповнення

В акваторії Миколаєва підняття рівня води після підриву Каховської ГЕС на сьогоднішній ранок досягло 97 сантиметрів, тоді як напередодні ввечері було 86 см. Критичною позначкою для Миколаєва стане +105 см, повідомляв мер міста.

Рівень водосховища в районі Нікополя, що за течією Дніпра розташований вище Каховської ГЕС, станом на ранок 8 червня становить 13,05 м. За добу рівень води у Каховському водосховищі зменшився майже на метр. Наразі продовжуються руйнування водозливної греблі, земляної вставки між будівлею станції та шлюзом.

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