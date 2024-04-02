СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп

Совет национальной безопасности и обороны Украины должен рассмотреть на своем заседании вопрос массовой блокировки налоговых накладных, как угрожающий национальной безопасности. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал народный депутат Михаил Цимбалюк.

Блокировка налоговых накладных это очень большая проблема. Проблема, которая уже угрожает национальной безопасности. Потому что остановился весь бизнес, все решается в ручном режиме, и это не дает возможности бизнесу получать средства, которые потом идут во внутренний оборот для развития, для покрытия долгов, для закупки комплектующих, если речь идет о производстве, если о сельском хозяйстве - то особенно сейчас это семена и тому подобное - отметил Цимбалюк.

По его словам, эта проблема может быть решена при наличии политической воли.

Это уже на самом деле очень серьезная вещь и думаю, что это вопрос как раз к новому секретарю СНБО, который может быть на рассмотрении СНБО. Потому что на самом деле это уже угрожает национальной безопасности экономически - отметил Цимбалюк.

Добавим

Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) отмечает обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля. Она предложила Государственной налоговой службе вместо того, чтобы замораживать деятельность бизнеса блокировкой, проводить налоговые проверки в случае возникновения вопросов к деятельности компаний. В ЕБА отметили, что налоговое законодательство стран ЕС не содержит норм по блокированию налоговых накладных.

По состоянию на 1 марта, по данным члена Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нины Южаниной, в списке рисковых налогоплательщиков находились более 30 тысяч юридических и физических лиц, то есть 20% от всех плательщиков, которые подавали налоговую отчетность. В феврале 26 тысячам плательщиков было заблокировано 180 тысяч налоговых накладных и расчетов корректировки на сумму НДС 4,8 млрд грн.

Напомним

Блокировка налоговых накладных - одна из основных проблем, на которую жалуются украинские предприниматели в сфере администрирования налогов. В целом же, как указывается в статистике Совета бизнес-омбудсмена, в третьем квартале 2023 года 57% жалоб от представителей бизнеса касались налоговых вопросов.

Как отметил бизнес-омбудсмен Роман Ващук в интервью, проблема у бизнеса даже не в уровне налогов, а в стиле администрирования. Кроме того, он добавил, что налоговая и таможня 90-94% дел проигрывают в судах - или в первой инстанции или в апелляции в Верховном Суде.

По мнению экспертов, такая ситуация с судами свидетельствует о злоупотреблении налоговиками своими полномочиями, ведь суды разбивают эти решения. Некоторые, как вот экономический аналитик Павел Себастьянович, прямо называет это "схемами".

Среди основных таких схем он называет фиктивный экспорт, регистрацию фиктивного НДС от фиктивных компаний, экспорт товаров по фиктивным документам с фиктивным НДС и возврат уже реального НДС, скрутки, блокировку налоговых накладных, предоставление статуса рискового предприятию и организация теневых схем по снятию этого статуса.

Член Совета Ассоциации налогоплательщиков Дмитрий Алексеенко считает, что за такой политикой администрирования стоит народный депутат, председатель налогового комитета ВР Даниил Гетманцев, ведь без его ведома в ГНС не принимаются никакие важные решения. И он фактически руководит налоговой через своего бывшего помощника Евгения Сокура.

В то же время сам Гетманцев назвал свою деятельность в отношении налоговой - "парламентским контролем". Он также отверг обвинения, что перебирает на себя полномочия исполнительной власти, указав, что просто помогает предпринимателям.