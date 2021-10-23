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Смерть оператора из Украины на съемках: Болдуин не знал, что пистолет заряжен боевыми патронами

Киев • УНН

 • 39083 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Помощник режиссера картины с участием Алека Болдуина за несколько минут до инцидента со стрельбой, в котором погибла оператор фильма, заверил актера в том, что пистолет не заряжен боевыми патронами. Об этом сообщило в пятницу агентство Associated Press со ссылкой на документы суда, передает УНН.

Смерть оператора из Украины на съемках: Болдуин не знал, что пистолет заряжен боевыми патронами

Детали

Помощник режиссера картины, передавая Болдуину пистолет, заявил о том, что оружие заряжено холостыми патронами, отмечается в судебных документах. Таким образом, указывают следователи, ни помощник режиссера, ни сам Болдуин не знали о том, что в обойме находятся боевые патроны. При этом, как отмечает AP, подготовкой пистолета для съемок занималась специалист по оружию, выйти на связь с которой журналистам агентства не удалось.

В пятницу сотрудники офиса шерифа в округе Санта-Фе (штат Нью-Мексико, США) получили одобрение суда на проведение обыска на территории съемочной площадки. Правоохранители рассчитывают получить в распоряжение следствия реквизиты, использованные при съемках картины, в том числе костюм, надетый на Болдуина в момент инцидента, сам пистолет, из которого был произведен выстрел, другое оружие, боеприпасы, а также отснятый материал, на котором может быть запечатлен момент стрельбы.

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Контекст

Во время репетиции Болдуин выстрелил из оружия, которое должно было быть заряжено холостыми патронами. Ранения получили два человека - 42-летняя оператор Галина Гатчинс и 48-летний режиссер Джоэл Соуза. Санитарная авиация доставила Гатчинс в больницу, но врачи не смогли спасти ее. Соуза через несколько часов выписали из больницы. Сейчас съемки фильма приостановлены.

В заявлении, распространенном в пятницу офисом шерифа округа Санта-Фе, не уточняется, "как произошли эти события и какой тип заряда использовался в оружии". В офисе шерифа также подтвердили, что обвинения в связи с тем, что случилось в настоящее время не предъявлено.

Дополнение

Впоследствии Министерство иностранных дел Украины получило подтверждение принадлежности Галины Гатчинс, которая погибла во время съемок фильма в США, к украинскому гражданству.

Вечером 22 октября профсоюз работников индустрии развлечений в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) подтвердил, что в пистолете, из которого стрелял на съемках фильма "Ржавчина" (Rust) актер Алек Болдуин, был боевой патрон.

Позже актер Алек Болдуин, который случайно застрелил украинку-оператора Галину Гатчинс, прокомментировал трагедию.

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