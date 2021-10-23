Знімальна група за участю Болдвіна була незадоволена умовами праці

Деталі

За їхньою інформацією, невдоволення знімальної групи було викликано постійними переробками, логістичними негараздами, а також затримками у виплаті зарплати. Крім того, кілька членів групи скаржилися на нехтування вимогами безпеки після того, як пістолет, задіяний у зйомках, в останні кілька днів щонайменше двічі давав осічку.

Як зазначає видання, кілька операторів і їх помічників у четвер за кілька годин до інциденту зі стріляниною, покинули знімальний майданчик через розбіжності з продюсерами картини. У числі тих, хто виступав за поліпшення умов праці, була загибла оператор Галина Гатчінс.

Контекст

Під час репетиції Болдвін вистрілив зі зброї, яка мало бути заряджена холостими патронами. Поранення отримали двоє людей — 42-річна операторка Галина Гатчінс і 48-річний режисер Джоел Соуза. Санітарна авіація доставила Гатчінс в лікарню, але лікарі не змогли врятувати її. Соуза через кілька годин виписали з лікарні. Наразі зйомки фільму припинені.

У заяві, поширеній в п’ятницю офісом шерифа округу Санта-Фе, не уточнюється, “як відбулися ці події і який тип заряду використовувався у зброї”. В офісі шерифа також підтвердили, що звинувачення у зв’язку зі тим, що трапилося на цей час не пред’явлено.