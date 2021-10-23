Съемочная группа с участием Болдуина была недовольна условиями труда

Детали

По их информации, недовольство съемочной группы было вызвано постоянными переделками, логистическими проблемами, а также задержками в выплате зарплаты. Кроме того, несколько членов группы жаловались на пренебрежение требованиями безопасности после того, как пистолет, задействованный в съемках, в последние несколько дней по меньшей мере дважды давал осечку.

Как отмечает издание, несколько операторов и их помощников в четверг за несколько часов до инцидента со стрельбой, покинули съемочную площадку из-за разногласий с продюсерами картины. В числе тех, кто выступал за улучшение условий труда, была погибшая оператор Галина Гатчинс.

Контекст

Во время репетиции Болдуин выстрелил из оружия, что было заряжено холостыми патронами. Ранения получили два человека — 42-летняя операторка Галина Гатчинс и 48-летний режиссер Джоэл Соуза. Санитарная авиация доставила Гатчинс в больницу, но врачи не смогли спасти ее. Соуза через несколько часов выписали из больницы. Сейчас съемки фильма приостановлены.

В заявлении, распространенном в пятницу офисом шерифа округа Санта-Фе, не уточняется, “как произошли эти события и тип заряда использовался в оружии”. В офисе шерифа также подтвердили, что обвинения в связи с тем, что случилось в настоящее время не предъявлено.