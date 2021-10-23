Смерть операторки з України на зйомках: Болдвін не знав, що пістолет заряджений бойовими патронами

Деталі

Помічник режисера картини, передаючи Болдвіну пістолет, заявив про те, що зброя заряджена холостими патронами, відзначається в судових документах. Таким чином, вказують слідчі, ні помічник режисера, ні сам Болдвін не знали про те, що в обоймі знаходяться бойові патрони. При цьому, як зазначає AP, підготовкою пістолета для зйомок займалася фахівець по зброї, вийти на зв'язок з якою журналістам агентства не вдалося.

У п'ятницю співробітники офісу шерифа в окрузі Санта-Фе (штат Нью-Мексико, США) отримали схвалення суду на проведення обшуку на території знімального майданчика. Правоохоронці розраховують отримати в розпорядження слідства реквізити, використані при зйомках картини, зокрема костюм, надітий на Болдвіна в момент інциденту, сам пістолет, з якого був здійснений постріл, іншу зброю, боєприпаси, а також знятий матеріал, на якому може бути відображено момент стрілянини.

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Контекст

Під час репетиції Болдвін вистрілив зі зброї, яка мало бути заряджена холостими патронами. Поранення отримали двоє людей — 42-річна операторка Галина Гатчінс і 48-річний режисер Джоел Соуза. Санітарна авіація доставила Гатчінс в лікарню, але лікарі не змогли врятувати її. Соуза через кілька годин виписали з лікарні. Наразі зйомки фільму припинені.

У заяві, поширеній в п’ятницю офісом шерифа округу Санта-Фе, не уточнюється, “як відбулися ці події і який тип заряду використовувався у зброї”. В офісі шерифа також підтвердили, що звинувачення у зв’язку зі тим, що трапилося на цей час не пред’явлено.

Доповнення

Згодом Міністерство закордонних справ України отримало підтвердження належності Галини Гатчінс, яка загинула під час зйомок фільму в США, до українського громадянства.

Ввечері 22 жовтня профспілка працівників індустрії розваг в Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія) підтвердила, що у пістолеті, з якого стріляв на зйомках фільму “Іржа” (Rust) актор Алек Болдвін, був бойовий патрон.

Пізніше актор Алек Болдвін, який випадково застрелив українку-операторку Галину Гатчінс, прокоментував трагедію.