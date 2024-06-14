Словения тайно направила Украине военную помощь в то время, когда в США долгое время не могли принять закон о помощи Украине на $60 миллиардов. Об этом сообщило издание 24UR, передает УНН.

Детали

По данным журналистов, Словения прислала Украине 26 боевых бронированных машин-амфибий BOV, три боевые машины пехоты М80А и неназванное количество военных автомобилей HMMWV (они же Humvee), а также партию беспилотников.

Также Словения передала Украине зенитные пушки Zastava M55, винтовки, боеприпасы и каски.

В издании также отметили, что Словения предоставила Украине "огромный объем" военной, гуманитарной и финансовой помощи, а недавно страна присоединилась к чешской инициативе по закупке боеприпасов для ВСУ, выделив на это миллион евро.

Словения присоединяется к чешской инициативе по закупке боеприпасов для Украины