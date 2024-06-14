Словенія таємно надавала Україні військову допомогу під час затримки пакета від США
Київ • УНН
Словенія таємно надала Україні військову допомогу, включаючи бронетехніку, зенітні установки, гвинтівки, боєприпаси та безпілотники, поки пакет допомоги від США затримувався.
Словенія таємно надіслала Україні військову допомогу в той час, коли у США тривалий час не могли ухвалити закон про допомогу Україні на $60 мільярдів. Про це повідомило видання 24UR, передає УНН.
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За даними журналістів, Словенія надіслала Україні 26 бойових броньованих машин-амфібій BOV, три бойові машини піхоти М80А і неназвану кількість військових автомобілів HMMWV (вони ж Humvee), а також партію безпілотників.
Також Словенія передала Україні зенітні гармати Zastava M55, гвинтівки, боєприпаси та каски.
У виданні також зазначили, що Словенія надала Україні "величезний обсяг" військової, гуманітарної та фінансової допомоги, а нещодавно країна приєдналася до чеської ініціативи щодо закупівлі боєприпасів для ЗСУ, виділивши на це мільйон євро.
Словенія долучається до чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів для України27.03.24, 09:56 • 25697 переглядiв