Словения присоединяется к чешской инициативе по закупке боеприпасов для Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
  •  113606 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

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МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
  •  111488 просмотра

МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
  •  129351 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
  •  122282 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
25 марта 2024, 12:55  •  142394 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
25 марта 2024, 10:59  •  134269 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
24 марта 2024, 16:50  •  179594 просмотра

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
24 марта 2024, 13:30  •  167061 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
24 марта 2024, 09:52  •  155491 просмотра

Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период

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Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  216157 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

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Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

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20 марта 2024, 10:44  •  453104 просмотра
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18 марта 2024, 18:47  •  541771 просмотра

Словения присоединяется к чешской инициативе по закупке боеприпасов для Украины

Словения присоединяется к инициативе Чехии по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины за пределами Европейского Союза.

Война •   •  2551 просмотра
Словения присоединяется к чешской инициативе по закупке боеприпасов для Украины

Каждый шестой подросток в Европе является жертвой кибербуллинга - ВОЗ

Каждый шестой ребенок школьного возраста сталкивается с кибербуллингом, количество которого возросло по сравнению с 2018 годом из-за усиления диджитализации взаимодействия молодых людей, согласно новому исследованию ВОЗ по буллингу и насилию среди подростков.

Общество •   •  2216 просмотра
Каждый шестой подросток в Европе является жертвой кибербуллинга - ВОЗ

В Латвии выставляют на торги "Дом москвы", средства передадут Украине

Латвия планирует продать на аукционе земельный участок в Риге и расположенный на нем "Дом москвы", который ранее принадлежал правительству столицы рф, а вырученные средства направит на поддержку Украины.

Экономика •   •  4200 просмотра
В Латвии выставляют на торги "Дом москвы", средства передадут Украине

Курс валют на 27 марта: доллар продолжает расти в цене

Национальный банк Украины установил официальный обменный курс на уровне 39,3230 UAH/USD, девальвировав гривну на 12 копеек.

Экономика •   •  3420 просмотра
Курс валют на 27 марта: доллар продолжает расти в цене

Гуменюк об ударе рф из Крыма по Киеву: враг изыскивает способы, каким образом давить на население Украины

россияне изыскивают способы, как давить с самых неожиданных направлений и используют вооружение, которое будет усложнять работу украинской ПВО.

Война •   •  4724 просмотра
Гуменюк об ударе рф из Крыма по Киеву: враг изыскивает способы, каким образом давить на население Украины

россияне атаковали тремя "шахедами" Изюм на Харьковщине: повреждена гимназия, охранник получил ранения

В Изюме Харьковской области была повреждена местная гимназия и ранен охранник в результате атаки трех "шахедов" в ночь на 27 марта.

Война •   •  7674 просмотра
россияне атаковали тремя "шахедами" Изюм на Харьковщине: повреждена гимназия, охранник получил ранения

5,2 миллиона гривен на развитие женского предпринимательства: стартует новый сезон визионного акселератора "Відважна 2. Масштабування та діджиталізація" при поддержке Visa

Стартует новый сезон визионного акселератора "Відважна 2. Масштабування та діджиталізація" при поддержке Visa.

Новости Бизнеса •   •  3464 просмотра
5,2 миллиона гривен на развитие женского предпринимательства: стартует новый сезон визионного акселератора "Відважна 2. Масштабування та діджиталізація" при поддержке Visa

Спецслужбы рф выманивают персональные данные у семей военнопленных - Лубинец

Российские спецслужбы пытаются узнать персональные данные у семей военнопленных и пропавших без вести, обещая "помочь" найти их близких.

Общество •   •  11657 просмотра
Спецслужбы рф выманивают персональные данные у семей военнопленных - Лубинец

"Все заслуживают эту победу - болельщики, ВСУ и сборная" - Ребров о выходе на Евро-2024

Тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров прокомментировал решающую победу над Исландией со счетом 2:1, которая обеспечила Украине выход на Евро-2024.

спорт •   •  10042 просмотра
"Все заслуживают эту победу - болельщики, ВСУ и сборная" - Ребров о выходе на Евро-2024

россияне ночью и утром атаковали две громады Сумщины: было 16 взрывов

Ночью и утром россияне атаковали две общины в Сумской области, обстреляв их из минометов и артиллерии. Зафиксировано 16 взрывов.

Общество •   •  11913 просмотра
россияне ночью и утром атаковали две громады Сумщины: было 16 взрывов