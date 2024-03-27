Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
Словения присоединяется к чешской инициативе по закупке боеприпасов для Украины
Каждый шестой подросток в Европе является жертвой кибербуллинга - ВОЗ
В Латвии выставляют на торги "Дом москвы", средства передадут Украине
Курс валют на 27 марта: доллар продолжает расти в цене
Гуменюк об ударе рф из Крыма по Киеву: враг изыскивает способы, каким образом давить на население Украины
россияне атаковали тремя "шахедами" Изюм на Харьковщине: повреждена гимназия, охранник получил ранения
5,2 миллиона гривен на развитие женского предпринимательства: стартует новый сезон визионного акселератора "Відважна 2. Масштабування та діджиталізація" при поддержке Visa
Спецслужбы рф выманивают персональные данные у семей военнопленных - Лубинец
"Все заслуживают эту победу - болельщики, ВСУ и сборная" - Ребров о выходе на Евро-2024
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«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает Эксклюзив
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок
Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мирЭксклюзив
Словения присоединяется к чешской инициативе по закупке боеприпасов для Украины
Словения присоединяется к инициативе Чехии по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины за пределами Европейского Союза.
Каждый шестой подросток в Европе является жертвой кибербуллинга - ВОЗ
Каждый шестой ребенок школьного возраста сталкивается с кибербуллингом, количество которого возросло по сравнению с 2018 годом из-за усиления диджитализации взаимодействия молодых людей, согласно новому исследованию ВОЗ по буллингу и насилию среди подростков.
В Латвии выставляют на торги "Дом москвы", средства передадут Украине
Латвия планирует продать на аукционе земельный участок в Риге и расположенный на нем "Дом москвы", который ранее принадлежал правительству столицы рф, а вырученные средства направит на поддержку Украины.
Курс валют на 27 марта: доллар продолжает расти в цене
Национальный банк Украины установил официальный обменный курс на уровне 39,3230 UAH/USD, девальвировав гривну на 12 копеек.
Гуменюк об ударе рф из Крыма по Киеву: враг изыскивает способы, каким образом давить на население Украины
россияне изыскивают способы, как давить с самых неожиданных направлений и используют вооружение, которое будет усложнять работу украинской ПВО.
россияне атаковали тремя "шахедами" Изюм на Харьковщине: повреждена гимназия, охранник получил ранения
В Изюме Харьковской области была повреждена местная гимназия и ранен охранник в результате атаки трех "шахедов" в ночь на 27 марта.
5,2 миллиона гривен на развитие женского предпринимательства: стартует новый сезон визионного акселератора "Відважна 2. Масштабування та діджиталізація" при поддержке Visa
Стартует новый сезон визионного акселератора "Відважна 2. Масштабування та діджиталізація" при поддержке Visa.
Спецслужбы рф выманивают персональные данные у семей военнопленных - Лубинец
Российские спецслужбы пытаются узнать персональные данные у семей военнопленных и пропавших без вести, обещая "помочь" найти их близких.
"Все заслуживают эту победу - болельщики, ВСУ и сборная" - Ребров о выходе на Евро-2024
Тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров прокомментировал решающую победу над Исландией со счетом 2:1, которая обеспечила Украине выход на Евро-2024.
россияне ночью и утром атаковали две громады Сумщины: было 16 взрывов
Ночью и утром россияне атаковали две общины в Сумской области, обстреляв их из минометов и артиллерии. Зафиксировано 16 взрывов.