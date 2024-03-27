Словения присоединяется к чешской инициативе по закупке боеприпасов для Украины

Словения также поддержит инициативу Чехии по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины за пределами Европейского союза. Об этом сообщил министр иностранных дел Чехии Ян Липавски во время визита в Любляну, которого процитировало Radio Prague International, передает УНН.

Детали

Как отмечается, чиновник не назвал конкретной цифры, которую выделит страна на закупку боеприпасов для Украины. По данным словенского агентства STA, речь идет об одном миллионе евро.

В свою очередь, Австрия отказалась присоединяться к инициативе из-за своего военного нейтралитета, заявил глава тамошней дипломатии Александр Шалленберг.

Дополнение

Как ранее заявлял глава МИД Чехии Ян Липавски, в рамках чешской инициативы Украина потенциально может получить 1,5 млн снарядов.