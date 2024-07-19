Сколько стоит содержание НАБУ и САП и стоит ли это таких расходов бюджета, если эффективность приближена к нулю, а людям повышают налоги

Более 9 лет в Украине существует целая система органов, которая имела все шансы за эти годы искоренить коррупцию полностью. Однако даже концентрация властных полномочий, где следствие и прокуратура фактически не являются сбалансированными, а действуют "заодно" не дало ожидаемых результатов, о чем в частности свидетельствует уровень недоверия украинцев к антикоррупционерам. Польша решила ликвидировать местный аналог НАБУ на 20-м году его существования из-за бездействия, в Украине это может быть значительно раньше, ведь кроме недоверия цифры свидетельствуют, что расходы на антикоррупционеров и их КПД почти сравнялись в нуле, сообщает УНН.

По подсчетам, расходы на НАБУ, САП и ВАКС с момента их создания до конца 2023 года составили миллиардные суммы, которые можно подсчитать по годовым бюджетам каждой из институций.

Например, бюджет НАБУ в 2023 году составлял 1,262 миллиардов гривен. САП также получала финансирование на уровне около 300-400 млн грн ежегодно, а ВАКС - еще около 200-300 млн грн ежегодно.

С момента своего создания в 2015 году, общие бюджеты этих институтов составляли примерно:

- НАБУ: около 8-9 миллиардов гривен.

- САП: примерно 2-2,5 миллиардов гривен.

- ВАКС: около 1-1,5 миллиардов гривен.

Итак, общий бюджет НАБУ, САП и ВАКС за все время их существования может составлять примерно 12-13 миллиардов гривен. Если добавить к этому бюджеты НАПК, которые тоже должны весомо влиять на уровень противодействия коррупции - цифры сразу вырастут еще на несколько миллиардов.

При этом бюджетные аппетиты каждого из этих органов растут каждый год. Оплачивают это все налогоплательщики, для которых подготовили уже очередные повышения сборов. В частности Кабмин зарегистрировал законопроект об изменениях в Налоговый кодекс. Предлагается увеличить ставку военного сбора до 5% и обязать ФЛП третьей группы платить 1% сбора на период военного положения.

И хотя антикоррупционеры и декларируют, что показывают "мощные результаты" работы и экономический эффект от их деятельности составляет по состоянию на конец 2023 года более 9 миллиардов гривен, количество дел, которые завершились обвинительными приговорами и реальным возвращением средств в бюджет, ограничено. Это ставит под сомнение способность антикоррупционеров достигать своих основных целей.

Конечно, нельзя исключать, что в теории часть результатов антикоррупционных мероприятий может быть заметной только в долгосрочной перспективе. То есть, через постепенное искоренение коррупционных практик и благодаря тому, что НАБУ должно стать "страхом" для коррупционеров.

Но "боятся" ли НАБУ, САП и ВАКС коррупционеры - вопрос остается открытым. Ведь даже иностранные аудиторы указали, что часть дел НАБУ по злоупотреблению властью и присвоению имущества закончились оправдательными приговорами и вызвали критику со стороны общества и бизнес-сообщества.

Кроме того, аудиторы констатировали, что ВАКС рассматривает дела годами, а детективы НАБУ могут расследовать их десятилетиями. Однако, как показывает практика, продолжительность расследования антикоррупционеров никак не влияет на его качество.

Наглядным примером являются уголовные производства против экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Оба дела развалились в судах. Однако НАБУ не стало официально извиняться перед экс-министром за незаконное уголовное преследование и порчу деловой репутации.

В целом НАБУ практикует заявления о "громких разоблачениях" топ-чиновников, но такие дела далеко не всегда имеют обоснованную доказательную базу.

Так, похоже, будет с еще одним делом против экс-министра - Николая Сольского. В апреле его обвинили в завладении землей, которая якобы принадлежала НААН.

Для того, чтобы обвинения НАБУ подтвердились, им для начала нужно доказать, что эта земля действительно принадлежала НААН - но пока данных и официальных документов нет. Более того, о том, что документов на землю не было, говорят и сами представители аграрной академии. Как оказалось, и в декларациях экс-министра за период с 2020 по 2023 год нет ни одного земельного участка на Сумщине.

И хотя за это время антикоррупционеры не смогли предоставить четких доказательств "вины" Николая Сольского, громкие обвинения сделали свое - он покинул пост министра. Кроме того, заявления НАБУ и отставка министра стали причиной срыва переговоров с поляками по разблокированию границ.

Добавим

В Харьковской правозащитной группе назвали заявления НАБУ против экс-министра агрополитики Николая Сольского нарушением презумпции невиновности. Также правозащитники считают, что настоящей причиной преследования Сольского является желание прекратить его усилия по созданию в Украине рынка земли.