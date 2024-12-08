Сколько придется сидеть без света: в ДТЭК показали графики на завтра для Киева и трех областей
Киев • УНН
ДТЭК обнародовал графики плановых отключений электроэнергии для Киева, Киевской, Одесской и Днепропетровской областей на 9 декабря. Компания обещает оперативно информировать о возможных изменениях через Telegram-канал.
В ДТЭК обнародовали графики отключений света на 9 декабря в Киеве и трех областях - Киевской, Одесской и Днепропетровской, передает УНН.
Детали
В компании сообщили, какие группы и насколько будут отключать.
В ДТЭК отметили, что в случае изменений, будут оперативно информировать в телеграм-канале.
Напомним
Укрэнерго объявило график отключений света на 9 декабря с одной очередью для населения с 8:00 до 19:00. Для промышленности ограничения будут действовать с 07: 00 до 20: 00.