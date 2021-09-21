Скандал с подводными лодками: Еврокомиссия назвала действия союзников по отношению к Франции неприемлемыми

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“Есть много открытых вопросов, на которые необходимо дать ответ, — указала она в интервью телеканалу CNN, фрагменты которого были опубликованы в Twitter. — С одной из наших стран-членов поступили неприемлемо. Мы хотим понять, что случилось и почему”. Глава Еврокомиссии отметила, что Брюссель хотел бы прояснить этот вопрос, “прежде чем возвращаться к нормальной работе”.
Встреча министров обороны Франции и Британии отменена
Ранее стало известно, что министр обороны Франции Флоранс Парли отменила встречу со своим британским коллегой Беном Уоллесом на фоне конфликта между странами, вызванного решением Австралии отказаться от закупки французских подводных лодок. Переговоры, которые должны состояться на этой неделе, перенесены “на более поздний срок”, сообщили телерадиокомпания BBC и газета The Guardian со ссылкой на сопредседателя Франко-британского совета Питера Рикеттса.
Парли должна была отправиться в Лондон в рамках заседания франко-британского совета, также в переговорах должны были принять участие высокопоставленные военные чиновники обеих стран.
Новый оборонительный союз Австралии, США и Великобритании
Австралия, Великобритания и США в ночь на 16 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности — AUKUS. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских и британских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых поступят на вооружение в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Поэтому Канберра разорвала крупнейший в ее истории оборонный контракт с Францией, где это решение считают ударом в спину. В КНР предупредили, что создание AUKUS усилит гонку вооружений, и призвали участников альянса отказаться от ментальности эпохи холодной войны и узколобых геополитических концепций.
В свою очередь глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что “Франция является важным партнером и старым союзником” Вашингтона, и тот “очень дорожит” этими отношениями.