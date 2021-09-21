Скандал с подводными лодками: Еврокомиссия назвала действия союзников по отношению к Франции неприемлемыми

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“Есть много открытых вопросов, на которые необходимо дать ответ, — указала она в интервью телеканалу CNN, фрагменты которого были опубликованы в Twitter. — С одной из наших стран-членов поступили неприемлемо. Мы хотим понять, что случилось и почему”. Глава Еврокомиссии отметила, что Брюссель хотел бы прояснить этот вопрос, “прежде чем возвращаться к нормальной работе”.

Встреча министров обороны Франции и Британии отменена

Ранее стало известно, что министр обороны Франции Флоранс Парли отменила встречу со своим британским коллегой Беном Уоллесом на фоне конфликта между странами, вызванного решением Австралии отказаться от закупки французских подводных лодок. Переговоры, которые должны состояться на этой неделе, перенесены “на более поздний срок”, сообщили телерадиокомпания BBC и газета The Guardian со ссылкой на сопредседателя Франко-британского совета Питера Рикеттса.

Парли должна была отправиться в Лондон в рамках заседания франко-британского совета, также в переговорах должны были принять участие высокопоставленные военные чиновники обеих стран.