Скандал з підводними човнами: Єврокомісія назвала дії союзників по відношенню до Франції неприйнятними

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“Є багато відкритих питань, на які необхідно дати відповідь, — вказала вона в інтерв’ю телеканалу CNN, фрагменти якого були опубліковані в Twitter. — З однією з наших країн-членів вчинили неприйнятно. Ми хочемо зрозуміти, що трапилося і чому”. Глава Єврокомісії зазначила, що Брюссель хотів би прояснити це питання, “перш ніж повертатися до нормальної роботи”.
Зустріч міністрів оборони Франції і Британії скасовано
Раніше стало відомо, що міністр оборони Франції Флоранс Парлі скасувала зустріч зі своїм британським колегою Беном Уоллесом на тлі конфлікту між країнами, викликаного рішенням Австралії відмовитися від закупівлі французьких підводних човнів. Переговори, які повинні відбутися на цьому тижні, перенесені “на більш пізній термін”, повідомили телерадіокомпанія BBC і газета The Guardian з посиланням на співголову Франко-британського ради Пітера Рікеттса.
Парлі повинна була відправитися в Лондон в рамках засідання франко-британського ради, також в переговорах повинні були взяти участь високопоставлені військові чиновники обох країн.
Новий оборонний союз Австралії, США і Великобританії
Австралія, Велика Британія і США в ніч на 16 вересня оголосили про створення нового партнерства в сфері безпеки — AUKUS. В рамках угоди Австралія, зокрема, планує за допомогою американських і британських технологій побудувати як мінімум вісім атомних підводних човнів, перші з яких надійдуть на озброєння в 2036 році, а також переоснастити свої збройні сили американськими крилатими ракетами. Через це Канберра розірвала найбільший в її історії оборонний контракт з Францією, де це рішення вважають ударом в спину. У КНР попередили, що створення AUKUS посилить гонку озброєнь, і закликали учасників альянсу відмовитися від ментальності епохи холодної війни і вузьколобих геополітичних концепцій.
Своєю чергою глава пресслужби Держдепартаменту Нед Прайс заявив, що “Франція є важливим партнером і найстарішим союзником” Вашингтона, і той “надзвичайно дорожить” цими відносинами.