СК Беларуси возбудил уголовные дела из-за угроз депутатам

Как рассказала в эфире диктор, в Беларуси “развивается кампания по отзыву депутатов”, однако она не уточнила, в чем она заключается. В это же время, сообщила ведущая, депутатов призывают отказаться от своих полномочий и угрожают им, их семьям и близким.

Давление на депутатов, считают в СК, предоставляют из некоторых центров в Польше и Чехии через Координационный совет оппозиции Беларуси, а также через некоторые Telegram-каналы.

Ранее оппозиция Беларуси призвала главу МВД страны подать в отставку.

Накануне женщины в Минске вышли на марш солидарности.

Напомним, протесты в Беларуси продолжаются с 9 августа в связи с результатами выборов, по которым у действующего президента Александра Лукашенко 80,1% голосов, а у его оппонентки Светланы Тихановской — 10,1%.

Также сообщалось, что кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что “выступления в стране не выдыхаются, а идут своим чередом”.