СК Беларуси возбудил уголовные дела из-за угроз депутатам
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела из-за угроз, поступающих депутатам. Следователи считают, что давление оказывается из-за рубежа через Координационный совет оппозиции. Об этом сообщил телеканал "Беларусь 1", передает УНН.
Как рассказала в эфире диктор, в Беларуси “развивается кампания по отзыву депутатов”, однако она не уточнила, в чем она заключается. В это же время, сообщила ведущая, депутатов призывают отказаться от своих полномочий и угрожают им, их семьям и близким.
Давление на депутатов, считают в СК, предоставляют из некоторых центров в Польше и Чехии через Координационный совет оппозиции Беларуси, а также через некоторые Telegram-каналы.
Ранее оппозиция Беларуси призвала главу МВД страны подать в отставку.
Накануне женщины в Минске вышли на марш солидарности.
Также сообщалось, что кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что “выступления в стране не выдыхаются, а идут своим чередом”.