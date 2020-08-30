СК Білорусі порушив кримінальні справи через погрози депутатам
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи через погрози, що надходять депутатам. Слідчі вважають, що тиск чиниться з-за кордону через Координаційну раду. Про це повідомив телеканал “Білорусь 1”, передає УНН.
Як розповіла в ефірі диктор, в Білорусі “розвивається кампанія з відкликання депутатів”, однак вона не уточнила, в чому вона полягає. В цей же час, повідомила ведуча, депутатів закликають відмовитися від своїх повноважень і загрожують їм, їхнім родинам і близьким.
Тиск на депутатів, вважають в СК, надають з деяких центрів в Польщі і Чехії через Координаційну раду опозиції Білорусі, а також через деякі Telegram-канали.
Раніше опозиція Білорусі закликала главу МВС країни подати у відставку.
Напередодні жінки у Мінську вийшли на марш солідарності.
Також повідомлялося, що кандидат в президенти Білорусі Світлана Тіхановська заявила, що “виступи в країні не видихаються, а йдуть своєю чергою”.