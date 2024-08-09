Ситуация в курской области: Легион "Свобода Росии" призвал местных жителей делиться информацией о технике рф
Киев • УНН
Легион "Свобода России" обратился к жителям курской области с просьбой предоставлять информацию о российской военной технике. Минобороны рф перебрасывает резервы в регион, обвиняя Киев в прорыве границы.
Легион "Свобода России" призвал местных жителей курской области рф отправлять информацию о местах расположения, передвижении российской техники, передает УНН.
Детали
Как отметили в Легионе "Свобода России", на 800 кв.км. освобожденной территории россии, бучанский сценарий не повторился ни в одном из населенных пунктов.
Мирные жители не лежат уже остывшие у дорог, а записывают челобитные путину с просьбой "помочь". Плохие новости: путин вам не поможет. Как не помог жителям белгорода, орска, бурятии и других районов, откуда ему систематически приходят такие обращения. А вот мы можем. Следуйте примеру ТАСС, которые сняли перемещение техники: отправляйте информацию о местах расположения, передвижении техники и о наличии у вас иной информации
Отправлять такую информацию призвали на анонимную и безопасную форму разведсил Легиона, а также на официальный бот.
Добавим
По данным телеграм-канала "ЧТД", минобороны рф опубликовало несколько роликов с военной техникой, которую срочно перебрасывают из белгорода и оккупированных украинских территорий в Курскую область. Кадры с передвижением русской военной техники показали также росСМИ.
Врио главы курской области тем временем попросил жителей не снимать кадры с работой ПВО и передвижением колонн российской армии.
Напомним
российские спецслужбы начали задерживать местных жителей курской области, которые публикуют кадры боев в регионе.
Официально Украина не комментировала ситуацию в курской области рф. Однако минобороны рф обвиняет Киев в прорыве границы и заявило, что в регион перебросили резервы.
Заместитель командующего Центра военной разведки Эстонии заявил, что военная операция Украины в курской области рф может заставить москву передислоцировать войска из других секторов.
Мэр российского курчатова, в котором расположена курская АЭС, заявил о боях в нескольких десятках километров от города9 августа 2024, 10:23 • 21700 просмотров