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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ситуация в курской области: Легион "Свобода Росии" призвал местных жителей делиться информацией о технике рф

Ситуация в курской области: Легион "Свобода Росии" призвал местных жителей делиться информацией о технике рф

Киев  •  УНН

9 августа 2024, 15:06  •  14336 просмотра

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Легион "Свобода России" обратился к жителям курской области с просьбой предоставлять информацию о российской военной технике. Минобороны рф перебрасывает резервы в регион, обвиняя Киев в прорыве границы.

Легион "Свобода России" призвал местных жителей курской области рф отправлять информацию о местах расположения, передвижении российской техники, передает УНН.

Детали 

Как отметили в Легионе "Свобода России",  на 800 кв.км. освобожденной территории россии, бучанский сценарий не повторился ни в одном из населенных пунктов.

Мирные жители не лежат уже остывшие у дорог, а записывают челобитные путину с просьбой "помочь". Плохие новости: путин вам не поможет. Как не помог жителям белгорода, орска, бурятии и других районов, откуда ему систематически приходят такие обращения. А вот мы можем. Следуйте примеру ТАСС, которые сняли перемещение техники: отправляйте информацию о местах расположения, передвижении техники и о наличии у вас иной информации

- призвали в Легионе "Свобода России".

Отправлять такую информацию призвали на анонимную и безопасную форму разведсил Легиона, а также на официальный бот.

Добавим

По данным телеграм-канала "ЧТД", минобороны рф опубликовало несколько роликов с военной техникой, которую срочно перебрасывают из белгорода и оккупированных украинских территорий в Курскую область. Кадры с передвижением русской военной техники показали также росСМИ.

Врио главы курской области тем временем попросил жителей не снимать кадры с работой ПВО и передвижением колонн российской армии.

Напомним

российские спецслужбы начали задерживать местных жителей курской области, которые публикуют кадры боев в регионе.

Официально Украина не комментировала ситуацию в курской области рф. Однако минобороны рф обвиняет Киев в прорыве границы и заявило, что в регион перебросили резервы.

Заместитель командующего Центра военной разведки Эстонии заявил, что военная операция Украины в курской области рф может заставить москву передислоцировать войска из других секторов.

Мэр российского курчатова, в котором расположена курская АЭС, заявил о боях в нескольких десятках километров от города9 августа 2024, 10:23 • 21700 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
estoniyaЭстония
ukrainaУкраина
kievКиев
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