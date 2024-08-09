Прогресс, достигнутый Украиной в курской области заставит рф передислоцировать войска - разведка Эстонии

Военная операция Украины в курской области рф может заставить москву передислоцировать войска из других секторов. Об этом заявил Янек Кессельманн, заместитель командующего Центра военной разведки Эстонии, в комментарии ERR, передает УНН.

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Наступление украинских войск в районе Курска вероятно приведет к передислокации подразделений Российской Федерации с других направлений для обеспечения обороны .. - сказал представитель военной разведки Эстонии.

Он также отметил, что ВС РФ "вероятно ..не были готовы к наступлению Украины в этом районе, и атака стала для них неожиданностью", - сказал Кессельманн.

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На пресс-конференции в Министерстве обороны Эстонии подполковник Янек Кессельманн отметил также об успешных атаках на российские военные аэродромы, ограничении российской активности в Черном море, а также тот факт, что Россия сейчас теряет больше людей в день в боях, чем может набрать.

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