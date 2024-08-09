В курской области фсб задерживает местных, которые публикуют кадры боев и разгрома войск рф

Российские спецслужбы начали задерживать местных жителей курской области, которые публикуют кадры боев в регионе. Об этом пишет Moscow Times, передает УНН.

Детали

Как пишут российские Telegram-каналы, в пятницу Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала 48-летнего жителя села Октябрьское, который снимал последствия украинских ударов.

российские правоохранители заявили, снятое местным жителем видео было опубликовано в одном из украинских телеграмм-каналов. На допросе задержанный заявил, что якобы действовал по заданию, а за его выполнение ему обещали деньги и "гражданство одной из стран НАТО".

Отмечается, что сейчас в ФСБ думают над открытием уголовного дела по статье "шпионаж", которая предполагает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Дополнение

Официально Украина не комментировала ситуацию в курской области рф. Однако минобороны рф обвиняет Киев в прорыве границы и заявило, что в регион перебросили резервы.

Напомним,

Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявления, что слова Путина о том, что "Украина создала масштабную провокацию" в Курской области "является преувеличением".

У DeepState розповіли про перший день наступу в курській області