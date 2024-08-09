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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В курской области фсб задерживает местных, которые публикуют кадры боев и разгрома войск рф

В курской области фсб задерживает местных, которые публикуют кадры боев и разгрома войск рф

Киев  •  УНН

9 августа 2024, 13:47  •  15503 просмотра

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Российские спецслужбы задержали местного жителя за публикацию видео последствий украинских ударов в Курской области. ФСБ рассматривает открытие уголовного дела по статье 'шпионаж' с наказанием до пожизненного заключения.

Российские спецслужбы начали задерживать местных жителей курской области, которые публикуют кадры боев в регионе. Об этом пишет Moscow Times, передает УНН.

Детали 

Как пишут российские Telegram-каналы, в пятницу Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала 48-летнего жителя села Октябрьское, который снимал последствия украинских ударов. 

российские правоохранители заявили, снятое местным жителем видео было опубликовано в одном из украинских телеграмм-каналов. На допросе задержанный заявил, что якобы действовал по заданию, а за его выполнение ему обещали деньги и "гражданство одной из стран НАТО".

Отмечается, что сейчас в ФСБ думают над открытием уголовного дела по статье "шпионаж", которая предполагает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Дополнение

Официально Украина не комментировала ситуацию в курской области рф. Однако минобороны рф обвиняет Киев в прорыве границы и заявило, что в регион перебросили резервы

Напомним,

Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявления, что слова Путина о том, что "Украина создала масштабную провокацию" в Курской области "является преувеличением".

У DeepState розповіли про перший день наступу в курській області9 августа 2024, 02:09 • 117268 просмотров

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Войнаполитика
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