Ситуация в энергетике: в Харьковской области из-за ограничений без света более 200 тыс. потребителей, в Тернопольской области во время земляных работ повредили газопровод

В Харьковской области из-за сетевых ограничений без света около 202 тысяч абонентов. В Тернопольской области во время земляных работ повредили газопровод, есть жители без газа. В Виннице потребитель совершил нападение на контролера облэнерго во время проверки. Об этом сообщили в Минэнерго в пятницу, пишет УНН.

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Из-за повреждения сетей в результате обстрелов остаются обесточенными более 26 тысяч абонентов. Из-за сетевых ограничений обесточены 202 тысячи абонентов.

СУМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Из-за обстрелов остаются обесточенными 4408 абонентов в 68 населенных пунктах.

ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Из-за боевых действий обесточены 45 абонентов. По технологическим причинам на утро остаются без напряжения 8 юридических и 330 бытовых потребителей.

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

Вследствие вражеских обстрелов отключались 8428 тысячи абонентов. Энергетики запитали 8295 точек учета. Остаются без света 45,7 тысячи абонентов в 95 населенных пунктах.

ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

Из-за вражеских обстрелов остается без света 3731 потребитель в 51 населенном пункте.

КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Энергетики восстановили электроснабжение 3223 абонентов в 14 населенных пунктах, которые обесточивались из-за непогоды.

ТЕРНОПОЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

В одном из населенных пунктов во время земляных работ поврежден подземный газопровод. Прекращено газоснабжение 261 бытовому потребителю.

ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ

В городе Херсон остаются без света 2840 точек учета, в области - более 25,8 тысячи абонентов в 45 населенных пунктах.

ЧЕРНОВИЦКАЯ ОБЛАСТЬ

В городе Черновцы обнаружено коррозионное повреждение подземного газопровода. Отключено от газоснабжения 174 абонента в частном секторе.

ЧЕРНИГОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

В результате боевых действий остается обесточенным 1281 абонент в 24 населенных пунктах.

ВИННИЦКАЯ ОБЛАСТЬ

В городе Винница потребитель совершил нападение на контролера облэнерго во время проверки. Вызвана скорая и полиция. Контролер доставлен в больницу.

СИТУАЦИЯ НА ЗАЭС

"Уровень воды в пруду-охладителе незначительно снизился и составляет 15,40 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - сообщили в Минэнерго.