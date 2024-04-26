Ситуация в энергетике: в Харьковской области из-за ограничений без света более 200 тыс. потребителей, в Тернопольской области во время земляных работ повредили газопровод

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
  •  40935 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  150546 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
24 апреля 2024, 14:51  •  166464 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
24 апреля 2024, 09:26  •  171609 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

Эксклюзив
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
24 апреля 2024, 09:11  •  150951 просмотра

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

Эксклюзив
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
24 апреля 2024, 08:34  •  120893 просмотра

САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога

Эксклюзив
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
24 апреля 2024, 06:20  •  105889 просмотра

Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения

Эксклюзив
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
24 апреля 2024, 05:32  •  103101 просмотра

Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе

Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
23 апреля 2024, 09:13  •  137803 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
22 апреля 2024, 16:39  •  158207 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

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В разных регионах Украины тысячи абонентов остаются без электро- и газоснабжения из-за повреждений в результате обстрелов, сетевых ограничений и аварий, самая сложная ситуация в Харьковской области, где около 202 000 абонентов остаются без электроэнергии.

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Ситуация в энергетике: в Харьковской области из-за ограничений без света более 200 тыс. потребителей, в Тернопольской области во время земляных работ повредили газопровод

Развращал детей: в Киеве тренера приговорили к 12 годам тюрьмы

Детский тренер в Киеве был приговорен к 12 годам заключения за развращение двух девочек в возрасте 12 и 13 лет в течение четырех месяцев в 2019 году.

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Развращал детей: в Киеве тренера приговорили к 12 годам тюрьмы

Дилетанты на ЗАЭС, набранные россиянами, могут привести к резкому ухудшению ситуации - руководитель "Энергоатома"

Отсутствие квалифицированных специалистов, обученных работать с оборудованием на оккупированной россией Запорожской атомной электростанции, грозит ухудшить ситуацию, поскольку украинский персонал был отстранен от работы.

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Удар рф по Дергачам на Харьковщине: уже 4 пострадавших, среди которых трое детей

В результате удара российской управляемой авиабомбы по жилому дому в Дергачах Харьковской области пострадало 4 человека, среди которых 4-летний мальчик, две девочки в возрасте 5 и 16 лет и 52-летняя женщина.

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Рада может разрешить подавать апелляцию на определения суда об оставлении заявления истца без удовлетворения

Рада рассмотрит во втором чтении законопроект по обеспечению равенства процессуальных прав всех участников судебного процесса.

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В Сумах россияне нанесли удар КАБами по промышленному объекту - ОВА

Вражеский авиаудар по промышленному объекту в Сумах, Украина, был нанесен 26 апреля из двух зенитных установок, что повлекло взрыв, последствия которого еще оцениваются.

Война •   •  10023 просмотра
В Сумах россияне нанесли удар КАБами по промышленному объекту - ОВА

Процесс поставки оружия и боеприпасов в Украину из нового пакета помощи уже начался - Пентагон

По словам представителя Пентагона Пэта Райдера, Соединенные Штаты уже начали процесс перемещения оружия, боеприпасов и оборудования из утвержденного пакета помощи на сумму 1 миллиард долларов в Украину.

Война •   •  10182 просмотра
Процесс поставки оружия и боеприпасов в Украину из нового пакета помощи уже начался - Пентагон

Руководитель "Энергоатома" о завершении сроков использования ядерного топлива на ЗАЭС: мы входим на неизвестную территорию

Шесть энергоблоков оккупированной россией Запорожской атомной электростанции приближаются к завершению срока эксплуатации топлива, выходя на неизведанную территорию, поскольку ранее никто никогда не превышал эти сроки, что вызывает беспокойство по поводу безопасности.

Война •   •  8412 просмотра
Руководитель "Энергоатома" о завершении сроков использования ядерного топлива на ЗАЭС: мы входим на неизвестную территорию

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Если воинская часть получает некачественные продукты питания, начальник продовольственной службы должен составить акт. Поставщик будет оштрафован на 20% от стоимости некачественных продуктов и обязан заменить их в течение 24 часов.

Общество •   •  40935 просмотра
Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ