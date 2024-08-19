Ситуация в Донецкой области, курская операция и ракетная программа: Зеленский заслушал доклад Сырского

В понедельник, 19 августа, президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сирского. Они обсудили ситуацию на фронте в Донецкой области, ситуацию на курском направлении и ракетную программу Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление главы государства в Telegram.

Детали

Сегодняшний доклад Главкома Сырского. Прежде всего фронтовая ситуация и наши меры контроля над ней. Продолжаются тяжелые бои на Покровском направлении, защита Торецка. Благодарен за каждый результат в уничтожении оккупанта - заявил Зеленский.

По его словам, Украина работает над обеспечением оружием и необходимыми сильными решениями партнеров относительно действий на фронте.

Поповнення обмінного фонду, звіт ISW та мінуснуті мости: ситуація у курській області рф

Главком доложил и о новых деталях операции в Курской области. Достигаем поставленных целей. На утро есть и очередное пополнение обменного фонда для нашего государства - добавил Владимир Зеленский.

Также глава государства рассказал, что заслушал доклад по ракетной программе и поблагодарил всех, кто работает в этом направлении.

Обсудили с Главкомом и некоторые аспекты нашей ракетной программы. Спасибо всем, кто работает для Украины именно в этом - в разработке и производстве ракет - подытожил президент.



Напомним,

Президент отметил успехи ВСУ на фронте и операцию в Курской области. Он призвал партнеров ускорить поставки оружия и анонсировал важные недели дипломатической работы.