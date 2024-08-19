Ситуация в Донецкой области, курская операция и ракетная программа: Зеленский заслушал доклад Сырского
Киев • УНН
Президент Украины обсудил с главнокомандующим ВСУ ситуацию в Донецкой области и операцию в Курской области. Зеленский также заслушал доклад по ракетной программе Украины.
В понедельник, 19 августа, президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сирского. Они обсудили ситуацию на фронте в Донецкой области, ситуацию на курском направлении и ракетную программу Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление главы государства в Telegram.
Детали
Сегодняшний доклад Главкома Сырского. Прежде всего фронтовая ситуация и наши меры контроля над ней. Продолжаются тяжелые бои на Покровском направлении, защита Торецка. Благодарен за каждый результат в уничтожении оккупанта
По его словам, Украина работает над обеспечением оружием и необходимыми сильными решениями партнеров относительно действий на фронте.
Поповнення обмінного фонду, звіт ISW та мінуснуті мости: ситуація у курській області рф19 августа 2024, 08:38 • 17913 просмотров
Главком доложил и о новых деталях операции в Курской области. Достигаем поставленных целей. На утро есть и очередное пополнение обменного фонда для нашего государства
Также глава государства рассказал, что заслушал доклад по ракетной программе и поблагодарил всех, кто работает в этом направлении.
Обсудили с Главкомом и некоторые аспекты нашей ракетной программы. Спасибо всем, кто работает для Украины именно в этом - в разработке и производстве ракет
Напомним,
Президент отметил успехи ВСУ на фронте и операцию в Курской области. Он призвал партнеров ускорить поставки оружия и анонсировал важные недели дипломатической работы.