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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ситуация в Донецкой области, курская операция и ракетная программа: Зеленский заслушал доклад Сырского

Ситуация в Донецкой области, курская операция и ракетная программа: Зеленский заслушал доклад Сырского

Киев  •  УНН

19 августа 2024, 10:09  •  23223 просмотра

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Президент Украины обсудил с главнокомандующим ВСУ ситуацию в Донецкой области и операцию в Курской области. Зеленский также заслушал доклад по ракетной программе Украины.

В понедельник, 19 августа, президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сирского. Они обсудили ситуацию на фронте в Донецкой области, ситуацию на курском направлении и ракетную программу Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление главы государства в Telegram.

Детали

Сегодняшний доклад Главкома Сырского. Прежде всего фронтовая ситуация и наши меры контроля над ней. Продолжаются тяжелые бои на Покровском направлении, защита Торецка. Благодарен за каждый результат в уничтожении оккупанта

- заявил Зеленский. 

По его словам, Украина работает  над обеспечением оружием и необходимыми сильными решениями партнеров относительно действий на фронте.

Поповнення обмінного фонду, звіт ISW та мінуснуті мости: ситуація у курській області рф19 августа 2024, 08:38 • 17913 просмотров

Главком доложил и о новых деталях операции в Курской области. Достигаем поставленных целей. На утро есть и очередное пополнение обменного фонда для нашего государства

 - добавил Владимир Зеленский. 

Также глава государства рассказал, что заслушал доклад по ракетной программе и поблагодарил всех, кто работает в этом направлении. 

Обсудили с Главкомом и некоторые аспекты нашей ракетной программы. Спасибо всем, кто работает для Украины именно в этом - в разработке и производстве ракет

- подытожил президент.

Напомним,

Президент отметил успехи ВСУ на фронте и операцию в Курской области. Он призвал партнеров ускорить поставки оружия и анонсировал важные недели дипломатической работы.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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