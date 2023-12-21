Система "Оберег": Фитьо объяснил, как она позволит уменьшить коррупцию со стороны призывников и ТЦК

Система "Оберег" позволит уменьшить коррупцию со стороны призывников и ТЦК. Об этом заявил начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире национального телемарафона, пишет УНН.

Детали

Он отметил, что пока система не имеет синхронизации с другими реестрами. Только после принятия соответствующего законопроекта, ТЦК получит доступ к большему количеству персональных данных украинцев и сможет вызывать мужчин независимо от места их регистрации.

Это упростит проведение мобилизации. Уменьшит коррупционные риски с обеих сторон. Не придется проверять справки, которые приносят. Не будет тратиться ресурс на мероприятия оповещения. Будет вся информация о военнообязанных, о том, где они живут, где работают, будет видно профессию военнослужащего, - отметил Фитьо.

Напомним,

Как ранее писал УНН, в Запорожье ГБР разоблачило схему, по которой руководитель ТЦК и его сообщники позволили более 300 мужчинам уклониться от мобилизации с помощью поддельных медицинских документов, взимая за это 2-3 тысячи долларов с каждого.

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