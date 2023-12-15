В Киеве ТЦК устроили "облаву" в элитном ресторане: "мажорам" раздают повестки

Сетью начали распространяться видео из одного из киевских ресторанов, где посетителям раздают повестки мужчины в военной форме. Корреспондент УНН получил позицию СБУ относительно того, что происходит в столичном баре.

Сотрудники СБУ совместно с подразделениями МВД и Миграционной службы проводят в столице контрдиверсионные мероприятия по безопасности. В рамках проверки общественных заведений, которая происходит уже третий день подряд, проверяются лица, потенциально причастные к противоправной деятельности. Одновременно с этим представители ТЦК проводят проверку военнообязанных граждан Украины, которые могут нарушать правила воинского учета. - прокомментировали ситуацию СБУ.

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Сетью разлетелись видеоролики и фотографии из известного в центре столицы бара.

Под клубную музыку заведением передвигаются одетые в пиксель спецназовцы. Они общаются с посетителями, преимущественно мужского пола. В то же время женщины фотографируются и делают селфи на фоне происходящего.