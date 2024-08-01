На Покровском направлении направлении враг бросает в бой свои самые опытные штурмовые подразделения, пытаясь прорвать нашу оборону, при этом боевые действия продолжаются по всем направлениям наступления противника, "иногда, ценой больших потерь, враг имеет незначительный успех". Об этом заявил в четверг Главнокомандующий ВСУ Александр Сирский по итогам работы на восточном фронте, пишет УНН.

В течение трех суток работал на Восточном фронте, в бригадах, которые держат оборону на Харьковском и Торецком направлениях. Противник продолжает сосредотачивать усилия на Покровском направлении, бросает в бой свои опытные штурмовые подразделения, пытаясь прорвать нашу оборону на направлении Желанное, Новогродовка, Покровск - написал Сырский в Telegram.

По словам Главкома:

На Купянском направлении в районе, Песчаного, Стельмаховки, Макеевки продолжаются ожесточенные бои, но мы держим наши позиции.

Сложная ситуация на Северском направлении. Враг активно применяет артиллерию, проводит штурмы, но успеха не имеет.

Также жесткие бои идут в районе канала на подступах к Часовому Яру, без изменения позиций сторон.

Противник продолжает штурмовать наши позиции в районах Нью-Йорка, Пивденного, Зализного.

На Харьковском направлении, в районе Глубокого, Волчанска, также бои, но враг успеха не имеет, несет существенные потери.

По всем направлениям наступления противника продолжаются боевые действия различной интенсивности. Кое-где, ценой больших потерь, враг имеет незначительный успех. Во время активных боевых действий тактические позиции войск могут меняться несколько раз в течение суток. По состоянию на сейчас существенных изменений не произошло - указал Сырский.

Как отметил Главком, силами Национальной полиции, СБУ и Военной службы правопорядка проводятся контрдиверсионные действия. "Их подразделения сейчас выявляют и обезвреживают диверсионные группы противника в районах городской застройки на Торецком направлении", - сообщил он.

"Основные задачи моей работы в бригадах заключаются в изучении обстановки непосредственно в районах боевых действий, анализе эффективности выполнения боевых задач, решении проблемных вопросов обеспечения подразделений боеприпасами, БПЛА, средствами РЭБ и оказании помощи командирам в организации боевых действий. Встретился с командирами подразделений бригад, совместно обсудили пути повышения устойчивости обороны. Выражаю благодарность солдатам, сержантам и офицерам за мужество и храбрость в защите Украины. Слава Украине!" - подчеркнул Сырский.

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