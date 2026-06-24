Сырский посетил десантников на Александровском направлении и скорректировал планы военных

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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский совершил очередную рабочую поездку в район ведения активных боевых действий. На этот раз он работал в воинских частях, выполняющих задачи на Александровском направлении. Об этом Сырский сообщил в соцсетях, передает УНН.

Детали

Заслушал доклад командующего Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных Сил Украины генерал-майора Олега Апостола о ситуации в районе ответственности, результатах проведенной работы и выполнении ранее определенных задач. Обсудили варианты дальнейших действий, скорректировав планы - говорится в сообщении Сырского.

Также главком посетил 95-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду, входящую в состав 8-го десантно-штурмового корпуса.

На месте детально ознакомился с обстановкой в полосе ответственности, принял необходимые решения по решению проблемных вопросов. Воины-десантники ведут активные оборонительные действия и делают все, чтобы противник не смог продвигаться и закрепляться - заявил Сырский.

Напомним

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что утвердил план развития сержантского корпуса ВСУ до конца 2027 года.