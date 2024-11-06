Сырский о курщине: рф стремится вытеснить оттуда украинские войска, сосредоточила там около 45 тыс. военных

После начала операции в Курской области россия стремится, чтобы украинские войска вышли с этой территории, сосредоточила около 45 тысяч военных и пытается увеличить их количество, а из-за недостатка собственных сил враг планирует привлечь военных из КНДР, заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в среду в соцсетях, пишет УНН.

Детали

"В мае этого года разведкой был подтвержден замысел врага по наступлению на Сумском направлении из Курской области для создания так называемой "буферной зоны" на севере Украины. Это должно было стать продолжением российской операции на Харьковском направлении. Именно поэтому было принято решение о проведении наступательной операции на опережение с переносом боевых действий на территорию противника в Курской области", - указал Сырский.

"Сейчас россия стремится, чтобы украинские войска вышли с этой территории. Враг сосредоточил там около 45 тысяч военных. И пытается увеличить их количество. Собственных войск россии на это направление не хватает, поэтому они пытаются привлечь туда военных из Северной Кореи", - отметил Главком ВСУ.

По его словам, за почти три месяца операции по состоянию на 5 ноября 2024 года потери противника на Курском направлении в личном составе составляют 20 842 человека, из них: ликвидировано - 7905, ранены - 12 220, плен - 717. За тот же период уничтожено 1101 единицу вооружения и военной техники врага. Из них: 54 танка, 276 боевых бронированных машины, 107 орудий и минометов, 5 РСЗО и 659 единиц автомобильной техники.

"Российские оккупанты хотели захватить больше территорий на севере Украины в Сумской области. Однако, Силы обороны Украины сделали превентивный шаг и продолжают уничтожать врага на его территории. За проявленные героизм и успешные действия во время Курской операции государственными наградами отмечено около 2000 украинских военнослужащих. Вместе победим! Слава Украине!" - заявил Сырский.

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