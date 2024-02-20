В Кременчуге взрывы
Киев • УНН
В Полтавской области Украины сработали сирены воздушной тревоги, а в Кременчуге и Херсоне раздались звуки взрывов.
В Кременчуге в Полтавской области были слышны звуки взрывов, сообщили Общественному месту, передает УНН.
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На территории Полтавской области продолжается воздушная тревога.
Напомним
В Херсоне были слышны звуки взрывов.
Взрыв в Кропивницком районе: разрушений и пострадавших нет - ОВА19 февраля 2024, 12:28 • 24470 просмотров
В Кременчуге взрывы
В Полтавской области Украины сработали сирены воздушной тревоги, а в Кременчуге и Херсоне раздались звуки взрывов.
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