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В Кременчуге взрывы

В Кременчуге взрывы

Киев  •  УНН

19 февраля 2024, 22:10  •  820 просмотра

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В Полтавской области Украины сработали сирены воздушной тревоги, а в Кременчуге и Херсоне раздались звуки взрывов.

В Кременчуге в Полтавской области были слышны звуки взрывов, сообщили Общественному месту, передает УНН.

Подробности

На территории Полтавской области продолжается воздушная тревога.

Напомним

В Херсоне были слышны звуки взрывов.

Взрыв в Кропивницком районе: разрушений и пострадавших нет - ОВА19 февраля 2024, 12:28 • 24470 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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poltavaПолтава
khersonХерсон
У Кременчуці чутно звуки вибухів
Air raid sirens sound due to reports of explosions in Kherson region of Ukraine
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