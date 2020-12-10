Синоптики дали прогноз погоды до конца недели
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. До конца этой недели в Украине ожидается мокрый снег и дождь, местами будет ветрено, температура воздуха днем не будет подниматься выше 9 градусов с отметкой "плюс". Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"В ближайшие трое суток в Украине, кроме юго-востока и востока, мокрый снег и дождь, местами гололед. Завтра на западе и юге страны, в выходные в восточных, южных и центральных областях порывы ветра 15-20 м/с", - сообщили синоптики.
По их данным, температура ночью от 2° тепла до 4° мороза, ближайшей ночью в восточных областях 5-10° мороза; днем от 1° мороза до 4° тепла, в западной и южной части 2-9° тепла.
Добавим, по Украине уже с середины ноября разыгралась зимняя погода. Так, 15-16 ноября снежило на севере и востоке страны, оттуда непогода переместилась и в Киев. В ночь на 19 ноября в Украине были значительные температурные контрасты - на западе и юге +5°, на востоке -20°. На утро 22 ноября в Украине на Левобережье намело до 12 сантиметров снега.
Напомним, первому снегу на позапрошлых выходных уже смогли порадоваться жители Луцка, Львова, Ровно и Ужгорода. А уже в первый день зимы снег выпал еще в ряде областей.