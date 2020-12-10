Синоптики дали прогноз погоди до кінця тижня

"У найближчі три доби в Україні, крім південного сходу та сходу, мокрий сніг та дощ, подекуди ожеледь. Завтра на заході та півдні країни, у вихідні у східних, південних та центральних областях пориви вітру 15-20 м/с", - повідомили синоптики.

За їхніми даними, температура вночі від 2° тепла до 4° морозу, найближчої ночі у східних областях 5-10° морозу; вдень від 1° морозу до 4° тепла, у західній та південній частині 2-9° тепла.

Додамо, по Україні вже з середини листопада розігралася зимова погода. Так, 15-16 листопада сніжило на півночі та сході країни, звідти негода перемістилася і до Києва. У ніч на 19 листопада в Україні були значні температурні контрасти - на заході та півдні +5°, на сході -20°. На ранок 22 листопада в Україні на Лівобережжі намело до 12 сантиметрів снігу.

Нагадаємо, першому снігу на позаминулих вихідних вже змогли порадіти жителі Луцька, Львова, Рівного та Ужгорода. А вже у перший день зими сніг випав ще у низці областей.