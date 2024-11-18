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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сын Трампа назвал «имбецилами» ответственных за разрешение на дальнобойные удары по рф

Сын Трампа назвал «имбецилами» ответственных за разрешение на дальнобойные удары по рф

Киев  •  УНН

 • 395 просмотра

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Дональд Трамп-младший назвал «имбецилами» тех, кто позволил Украине наносить дальнобойные удары по РФ. Он считает, что это решение может привести к Третьей мировой войне.

Сын новоизбранного президента США Дональда Трампа - Дональд Трамп младший назвал имбецилами людей, которые позволили применять дальнобойные ракеты по России. Об этом он написал в соцсети Х, передает УНН.

Детали

Дональд Трамп младший распространил информацию о разрешении на дальнобойные удары и отметил, что это решение может спровоцировать Третью мировую войну.

Военно-промышленный комплекс, кажется, хочет быть уверенным, что они начнут третью мировую войну до того, как у моего отца появится шанс установить мир и спасти жизнь. Надо зафиксировать эти триллионы долларов. К черту жизнь! Имбецилы!

- говорится в сообщении.

Напомним

Издание The New York Times сообщило, что президент США Джо Байден предоставил разрешение Украине на использование дальнобойных ракет для ударов по территории России.

Франция и Британия разрешили Украине бить по РФ ракетами SCALP/Storm Shadow - Le Figaro17 нояб. 2024, 20:05 • 15824 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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