Сын Трампа назвал «имбецилами» ответственных за разрешение на дальнобойные удары по рф
Киев • УНН
Дональд Трамп-младший назвал «имбецилами» тех, кто позволил Украине наносить дальнобойные удары по РФ. Он считает, что это решение может привести к Третьей мировой войне.
Сын новоизбранного президента США Дональда Трампа - Дональд Трамп младший назвал имбецилами людей, которые позволили применять дальнобойные ракеты по России. Об этом он написал в соцсети Х, передает УНН.
Детали
Дональд Трамп младший распространил информацию о разрешении на дальнобойные удары и отметил, что это решение может спровоцировать Третью мировую войну.
Военно-промышленный комплекс, кажется, хочет быть уверенным, что они начнут третью мировую войну до того, как у моего отца появится шанс установить мир и спасти жизнь. Надо зафиксировать эти триллионы долларов. К черту жизнь! Имбецилы!
Напомним
Издание The New York Times сообщило, что президент США Джо Байден предоставил разрешение Украине на использование дальнобойных ракет для ударов по территории России.
Франция и Британия разрешили Украине бить по РФ ракетами SCALP/Storm Shadow - Le Figaro17 нояб. 2024, 20:05 • 15824 просмотра