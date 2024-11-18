Сын Трампа назвал «имбецилами» ответственных за разрешение на дальнобойные удары по рф

Сын новоизбранного президента США Дональда Трампа - Дональд Трамп младший назвал имбецилами людей, которые позволили применять дальнобойные ракеты по России. Об этом он написал в соцсети Х, передает УНН.

Детали

Дональд Трамп младший распространил информацию о разрешении на дальнобойные удары и отметил, что это решение может спровоцировать Третью мировую войну.

Военно-промышленный комплекс, кажется, хочет быть уверенным, что они начнут третью мировую войну до того, как у моего отца появится шанс установить мир и спасти жизнь. Надо зафиксировать эти триллионы долларов. К черту жизнь! Имбецилы!