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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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Семейный бизнес депутата Рыбалки: одна из компаний задолжала государству

Киев • УНН

 • 8383 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. ООО "Витафудс" имеет налоговые долги перед государством. Об этом свидетельствуют данные аналитического портала YouControl, передает УНН.

Семейный бизнес депутата Рыбалки: одна из компаний задолжала государству

В частности сообщается, что по состоянию на 1 ноября текущего года, Общество имеет налоговый долг в размере 7 тыс. 305 грн.

Кроме этого отмечается, что за последние три года ООО "Витафудс" фигурировало в 88 уголовных судебных делах.

Всего в компании 103 судебные дела за последние три года, подсчитала аналитическая система YouControl.

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Добавим, что уставный капитал ООО "Витафудс" составляет всего 1 тыс. грн.

Отметим, что ООО "Витафудс" входит в состав снековой компании S.Group, контролируемой семьей депутата от РПЛ Сергея Рыбалки.

Основателем компании является Дмитрий Дубницкий.

Напомним, налоговые долги перед государством имеет также и ООО "Продэкспорт-2009" (входит в состав снековой компании S.Group).

Также напомним, ООО "Снек экспорт" семьи Рыбалки фигурирует в уголовном производстве СБУ по подозрению в финансировании терроризма. Следователи установили факт поставки снеков семейного бизнеса Рыбалки на оккупированные территории так называемой "ЛНР".

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