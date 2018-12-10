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Сімейний бізнес депутата Рибалки: одна з компаній заборгувала державі

Київ • УНН

 • 8383 перегляди

КИЇВ. 10 грудня. УНН. ТОВ "Вітафудс" має податкові борги перед державою. Про це свідчать дані аналітичного порталу YouControl, передає УНН.

Сімейний бізнес депутата Рибалки: одна з компаній заборгувала державі

Зокрема повідомляється, що, станом на 1 листопада поточного року, Товариство має податковий борг у розмірі 7 тис. 305 грн.

Крім цього зазначається, що за останні три роки ТОВ “Вітафудс” фігурувало у 88 кримінальних судових справах.

Всього у компанії 103 судові справи за останні три роки, підрахувала аналітична система YouControl.

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Додамо, що статутний капітал ТОВ “Вітафудс” становить всього 1 тис. грн.

Зауважимо, що ТОВ "Вітафудс" входить до складу снекової корпорації S.Group, що контролюється родиною депутата від РПЛ Сергія Рибалки.

Засновником компанії є Дмитро Дубницький.

Нагадаємо, податкові борги перед державою має також і ТОВ "Продекспорт-2009" (входить до складу снекової корпорації S.Group).

Також нагадаємо, ТОВ “Снек експорт” родини Рибалки фігурує у кримінальному провадженні СБУ за підозрою у фінансуванні тероризму. Слідчі встановили факт постачання снеків сімейного бізнесу Рибалки на окуповані території так званої “ЛНР”. 

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