Силы обороны Юга: враг пошел на 10 штурмов на левобережье и возле Работино и Вербового, но понес потери и отошел

Российские войска за минувшие сутки совершили 3 попытки штурмов на левобережье Днепра на юге и 7 - в районах Работино и вблизи Вербового Запорожской области, понеся потери, отступили на исходные позиции, сообщили в Силах обороны юга Украины, пишет УНН.

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"Враг не оставляет намерений выбить наши подразделения с занятых позиций. За минувшие сутки совершил 3 попытки штурмов на левобережье Днепра и 7 - в районах Работино и северо-западнее Вербового Запорожской области. Понеся потери, отошел на свои исходные позиции", - говорится в сообщении Сил обороны Юга в Telegram.

"Наши бойцы продолжают осуществляют комплексные мероприятия по удержанию и укреплению позиций", - сказано в сообщении.

Как указано, в операционной зоне Сил обороны Юга продолжается мощная ежедневная контрбатарейная борьба.

Оккупанты, как сообщается, не прекращают аэроразведку, давят артиллерийскими обстрелами, наносят авиационные удары, применяют большое количество ударных дронов различных типов.

"Корабли вражеского недофлота в Черном и Азовском морях отсутствуют. Ракетоносители из пунктов базирования не выходили", - отмечается в сообщении.

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