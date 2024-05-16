Силам обороны удалось остановить активное продвижение врага по территории Харьковской области - Синегубов

Пока нельзя сказать, что Силам обороны удалось стабилизировать линию фронта, однако активное продвижение врага по территории Харьковской области остановлено. На некоторых направлениях нашим воинам удалось вернуть себе более выгодное положение. Об этом рассказал в эфире телемарафона председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

Враг так же пытается достичь успеха, продвинувшись в сторону Липцов. Так же не оставляет надежд, у него есть задача захватить город Волчанск. Наши воины, хоть и нельзя еще сказать о том, что уже стабилизировали линию фронта, но уже активное продвижение врага по территории Харьковской области остановлено. Даже по направлениям нашим воинам удалось вернуть себе более выгодное положение. Они наносят поражения военной технике, живой силе и вооружению - сказал Синегубов.

Он добавил, что враг вынужден подтягивать резервы, чтобы не утих их наступательный потенциал.

Однако наша главная задача сейчас - стабилизировать линию фронта. Кроме того, враг продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре самого города Харьков. Он не прекратил обстрелы приграничья. Всего более 30 населенных пунктов были под ударами. Он так же продолжает наступательные действия по Купянскому направлению. Там все атаки врага отбиты, потерь территории не допущено - добавил Синегубов.

Напомним

Российские оккупанты пытаются штурмовать украинские войска в районе Волчанска. При поддержке авиации атакуют в районе населенного пункта Липцы на Харьковщине.