Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
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Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
Силам обороны удалось остановить активное продвижение врага по территории Харьковской области - Синегубов
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США ввели санкции против россиян, которые помогали рф получать оружие из КНДР
На этот раз российские армейцы сбросили на белгородщину сразу три ФАБ-500 - росСМИ
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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах
Силам обороны удалось остановить активное продвижение врага по территории Харьковской области - Синегубов
Украинские войска остановили активное наступление россиян в Харьковской области и восстановили более выгодные позиции на некоторых участках, хотя линия фронта еще не стабилизировалась.
В Молдове утвердили дату референдума по вступлению страны в ЕС
Молдова проведет референдум 20 октября 2024 года по внесению евроинтеграции в свою Конституцию, что откроет путь к вступлению в ЕС.
Синегубов: с начала полномасштабного вторжения оккупанты убили более 2800 человек на Харьковщине, из них - 82 ребенка
С начала полномасштабного вторжения российскими оккупантами в Харьковской области было убито более 2800 человек, в том числе 82 ребенка, самому младшему из которых 5 месяцев, причем реальное количество жертв, вероятно, выше из-за ненайденных массовых захоронений.
"Судьба оккупанта - плен или смерть": в ГУР показали кадры боевой работы по уничтожению захватчиков в Волчанске
Украинские спецназовцы защищают приграничный город Волчанск на Харьковщине от российских оккупантов, уничтожая их точными ударами.
Отключения продолжаются: в "Укрэнерго" объяснили, когда будут действовать графики света в пятницу
Часовые веерные отключения электроэнергии для бытовых и промышленных потребителей будут действовать по всей территории Украины из-за увеличения потребления электроэнергии и недостаточной мощности украинских электростанций, вызванной российскими ракетными и беспилотными атаками на энергосистему страны.
В Украине хотят запретить бизнесу перемещать транспортные средства за пределы области регистрации: нардеп рассказал подробности
С принятием закона о мобилизации Кабмин планирует обязать бизнес регистрировать все транспортные средства в воинских частях, потенциально запрещая их перемещение за пределами региона регистрации, что может привести к остановке деятельности многих компаний в Украине.
российский белгород под атакой дронов: губернатор рассказал о работе ПВО и повреждениях
Два украинских беспилотника атаковали российский город белгород и белгородский район. Один беспилотник упал без взрыва, а другой был сбит средствами противовоздушной обороны, нанеся определенный материальный ущерб, но обошлось без жертв.
Кулеба: "Будет ли в Европе мир или большая война, зависит от решимости союзников помочь Украине"
Министр указал союзникам на необходимость сорвать агрессивные планы российского режима в отношении Украины и остальной Европы, поскольку от этого зависит судьба всего европейского континента.
США ввели санкции против россиян, которые помогали рф получать оружие из КНДР
США ввели санкции против двух россиян и трех юридических лиц за содействие поставкам оружия между Россией и Северной Кореей для поддержки российской войны в Украине.
На этот раз российские армейцы сбросили на белгородщину сразу три ФАБ-500 - росСМИ
российские войска "потеряли" три авиационные бомбы ФАБ-500 на Белгородщине, по сообщениям, никто не пострадал.