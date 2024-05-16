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Силам оборони вдалося зупинити активне просування ворога по території Харківської області - Синєгубов

Силам оборони вдалося зупинити активне просування ворога по території Харківської області - Синєгубов

Київ • УНН

 • 39048 перегляди

Українські війська зупинили активний наступ росіян у Харківській області та відновили більш вигідні позиції на деяких ділянках, хоча лінія фронту ще не стабілізувалася.

Поки не можна сказати, що Силам оборони вдалося стабілізувати лінію фронту, однак активне просування ворога по території Харківської області зупинено. На деяких напрямках нашим воїнам вдалося повернути собі більш вигідне положення. Про це розповів в ефірі телемарафону голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Деталі

Ворог так само намагається досягти успіху, просунувшись в бік Липців. Так само не полишає надій, у нього є завдання захопити місто Вовчанськ. Наші воїни, хоч і не можна ще сказати про те, що вже стабілізували лінію фронту, але вже активне просування ворога по території Харківської області зупинено. Навіть по напрямках нашим воїнам вдалося повернути собі більш вигідне положення. Вони наносять ураження військовій техніці, живій силі та озброєнню

– сказав Синєгубов.

Він додав, що ворог змушений підтягувати резерви, щоб не вщух їх наступальний потенціал.

Однак наше головне завдання зараз – стабілізувати лінію фронту. Окрім того, ворог продовжує завдавати ударів по цивільній інфраструктурі самого міста Харків. Він не припинив обстріли прикордоння. Загалом понад 30 населених пунктів були під ударами. Він так само продовжує наступальні дії по Куп’янському напрямку. Там всі атаки ворога відбиті, втрат території не допущено

 - додав Синєгубов.

Нагадаємо

Російські окупанти намагаються штурмувати українські війська в районі Вовчанська. За підтримки авіації атакують в районі населеного пункту Липці на Харківщині.

Павло Башинський

Павло Башинський

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