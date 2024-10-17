Сибига о месте проведения второго Саммита мира: еще продолжаются разговоры с соответствующими странами

На сегодня еще продолжаются разговоры с соответствующими странами о возможности выступить хозяином второго Саммита мира.

Об этом заявил министров иностранных дел Андрея Сибиги во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

В этом месяце планируется завершить все мероприятия, все события высокого уровня, которые посвящены каждому пункту Формулы мира. Это означает, что мы выполним ту задачу, которая связана с практической имплементацией и наполнением Формулы мира совместно с нашими партнерам, участниками и лидерами каждого пункта Формулы. Поэтому результативное завершение и проведение этих мероприятий в эти сжатые сроки приближает нашу амбициозную цель по определению временных рамок проведения второго Саммита формулы мира