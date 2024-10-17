Сибига о месте проведения второго Саммита мира: еще продолжаются разговоры с соответствующими странами

ukenru
Эксклюзив
На фоне скандала с прокурорами-"инвалидами": нардеп рассказала о попытке рекордного повышения расходов на зарплату прокурорам
  •  4311 просмотра

На фоне скандала с прокурорами-"инвалидами": нардеп рассказала о попытке рекордного повышения расходов на зарплату прокурорам

Эксклюзив
Контроль за деятельностью АРМА есть только на бумаге: общественный совет не работает, а аудит заблокирован
  •  20320 просмотра

Контроль за деятельностью АРМА есть только на бумаге: общественный совет не работает, а аудит заблокирован

Эксклюзив
Сохранили производство и имеем увеличение количества предпринимателей - мэр Броваров о бизнес-климате в громаде во время войны
  •  26729 просмотра

Сохранили производство и имеем увеличение количества предпринимателей - мэр Броваров о бизнес-климате в громаде во время войны

Эксклюзив
Необходимо и в дальнейшем менять строительные нормы, чтобы люди с инвалидностью имели беспрепятственный доступ ко всем помещениям - нардеп
  •  44350 просмотра

Необходимо и в дальнейшем менять строительные нормы, чтобы люди с инвалидностью имели беспрепятственный доступ ко всем помещениям - нардеп

Украина предлагает разместить на своей территории пакет ракетного сдерживания - Зеленский
  •  68217 просмотра

Украина предлагает разместить на своей территории пакет ракетного сдерживания - Зеленский

Эксклюзив
Случаи оценки активов без фактического осмотра начали появляться при новом руководителе АРМА Думе - эксперт
  •  84975 просмотра

Случаи оценки активов без фактического осмотра начали появляться при новом руководителе АРМА Думе - эксперт

Эксклюзив
Ответственность за переправку уклонистов за границу: чего хочет закон и как наказывают на практике
  •  107524 просмотра

Ответственность за переправку уклонистов за границу: чего хочет закон и как наказывают на практике

Эксклюзив
Дополнительные осложнения: эксперт о последствиях возможного внесения рф в черный список FATF
  •  80840 просмотра

Дополнительные осложнения: эксперт о последствиях возможного внесения рф в черный список FATF

Эксклюзив
Легализация крипты станет новой эрой в развитии финансовой системы Украины - финтехэксперт
  •  100660 просмотра

Легализация крипты станет новой эрой в развитии финансовой системы Украины - финтехэксперт

Эксклюзив
Эксперт о Плане победы: там есть меры, которые способны выполнить партнеры
  •  115215 просмотра

Эксперт о Плане победы: там есть меры, которые способны выполнить партнеры

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
США продолжают взаимодействие с Украиной по Плану победы, сообщили о "других мерах"

США продолжают взаимодействие с Украиной по Плану победы, сообщили о "других мерах"

  •  39216 просмотра
Зеленский едет в Брюссель представить План победы лидерам ЕС

Зеленский едет в Брюссель представить План победы лидерам ЕС

  •  24843 просмотра
На Сумщине россияне попали FPV дронами по экстренным службам, из-за вражеских обстрелов горел дом и админздание

На Сумщине россияне попали FPV дронами по экстренным службам, из-за вражеских обстрелов горел дом и админздание

  •  17782 просмотра
Пассажиропоток на границе сократился: в будние дни проходит до 85 тысяч человек - ГПСУ

Пассажиропоток на границе сократился: в будние дни проходит до 85 тысяч человек - ГПСУ

  •  23521 просмотра
Вместо борьбы с коррупцией: детективы НАБУ будут мониторить погодные условия

Вместо борьбы с коррупцией: детективы НАБУ будут мониторить погодные условия

  •  104457 просмотра
публикации
Вместо борьбы с коррупцией: детективы НАБУ будут мониторить погодные условия

Вместо борьбы с коррупцией: детективы НАБУ будут мониторить погодные условия

  •  104457 просмотра
Ответственность за переправку уклонистов за границу: чего хочет закон и как наказывают на практике

Ответственность за переправку уклонистов за границу: чего хочет закон и как наказывают на практике
Эксклюзив

  •  107525 просмотра
В НАБУ объявили закупку кондиционеров с обогревом на миллион - на фоне энергетически сложной зимы

В НАБУ объявили закупку кондиционеров с обогревом на миллион - на фоне энергетически сложной зимы

16 октября 2024, 12:02  •  134884 просмотра
Удобные подъемники и пандусы: как в Броварах решают вопрос безбарьерности

Удобные подъемники и пандусы: как в Броварах решают вопрос безбарьерности
Эксклюзив

15 октября 2024, 14:58  •  165779 просмотра
Сроки досудебного расследования по делу экс-министра Сольского истекут через два месяца - доказательств виновности нет

Сроки досудебного расследования по делу экс-министра Сольского истекут через два месяца - доказательств виновности нет

15 октября 2024, 11:48  •  149003 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Венгрии запечатлели на фото и видео самую яркую комету за более чем 10 лет

В Венгрии запечатлели на фото и видео самую яркую комету за более чем 10 лет

  •  2667 просмотра
17 октября: Всемирный день донорства и трансплантации органов, Международный день кредитных союзов

17 октября: Всемирный день донорства и трансплантации органов, Международный день кредитных союзов

  •  110819 просмотра
Всемирный день продовольствия, День шефа, День бездомной кошки. Что еще можно отметить 16 октября

Всемирный день продовольствия, День шефа, День бездомной кошки. Что еще можно отметить 16 октября

16 октября 2024, 03:09  •  115688 просмотра
В роскошном швейцарском отеле установили фигуру бродяги

В роскошном швейцарском отеле установили фигуру бродяги

15 октября 2024, 15:43  •  103548 просмотра
15 октября: Всемирный день мытья рук, Международный день сельских женщин

15 октября: Всемирный день мытья рук, Международный день сельских женщин

15 октября 2024, 03:03  •  129873 просмотра
Актуальное
Сибига о месте проведения второго Саммита мира: еще продолжаются разговоры с соответствующими странами

Сибига о месте проведения второго Саммита мира: еще продолжаются разговоры с соответствующими странами

Киев  •  УНН

17 октября 2024, 14:36  •  5137 просмотра

Read in English

Министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что ведутся переговоры со странами о проведении второго Саммита мира. Для успеха саммита необходимо широкое участие стран-единомышленников и Глобального Юга.

На сегодня еще  продолжаются разговоры с соответствующими странами о возможности выступить хозяином второго Саммита мира.

Об этом заявил министров иностранных дел Андрея Сибиги во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

В этом месяце планируется завершить все мероприятия, все события высокого уровня, которые посвящены каждому пункту Формулы мира. Это означает, что мы выполним ту задачу, которая связана с практической имплементацией и наполнением Формулы мира совместно с нашими партнерам, участниками и лидерами каждого пункта Формулы. Поэтому результативное завершение и проведение этих мероприятий в эти сжатые сроки приближает нашу амбициозную цель по определению временных рамок проведения второго Саммита формулы мира

- сказал Сибига. 

«Он отметил, что для того, чтобы второй Саммит состоялся должно быть максимальное количество участников стран единомышленников, которые поддерживают принцип территориальной целостности и суверенитета. Которые поддерживают принципы устава ООН. 

Должно быть как можно более широкое участие стран Глобального Юга, основных мировых игроков для того, чтобы он был успешным. Дополнительно должна быть определена столица, которая должна принять этот Саммит. На сегодня пока продолжаются разговоры с соответствующими странами о возможности выступить хозяином такого мероприятия

- рассказал Сибига. 

Дополнение

Президент Владимир Зеленский сообщал, что Украина готовит проведение второго Саммита мира даже без выполнения пунктов Плана победы.  

Советник главы Офиса президента Дарья Заривная заявляла, что второй Саммит мира состоится не в ноябре. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политикаНовости Мира
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина