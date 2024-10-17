Сибига о месте проведения второго Саммита мира: еще продолжаются разговоры с соответствующими странами
Киев • УНН
Министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что ведутся переговоры со странами о проведении второго Саммита мира. Для успеха саммита необходимо широкое участие стран-единомышленников и Глобального Юга.
На сегодня еще продолжаются разговоры с соответствующими странами о возможности выступить хозяином второго Саммита мира.
Об этом заявил министров иностранных дел Андрея Сибиги во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.
В этом месяце планируется завершить все мероприятия, все события высокого уровня, которые посвящены каждому пункту Формулы мира. Это означает, что мы выполним ту задачу, которая связана с практической имплементацией и наполнением Формулы мира совместно с нашими партнерам, участниками и лидерами каждого пункта Формулы. Поэтому результативное завершение и проведение этих мероприятий в эти сжатые сроки приближает нашу амбициозную цель по определению временных рамок проведения второго Саммита формулы мира
«Он отметил, что для того, чтобы второй Саммит состоялся должно быть максимальное количество участников стран единомышленников, которые поддерживают принцип территориальной целостности и суверенитета. Которые поддерживают принципы устава ООН.
Должно быть как можно более широкое участие стран Глобального Юга, основных мировых игроков для того, чтобы он был успешным. Дополнительно должна быть определена столица, которая должна принять этот Саммит. На сегодня пока продолжаются разговоры с соответствующими странами о возможности выступить хозяином такого мероприятия
Дополнение
Президент Владимир Зеленский сообщал, что Украина готовит проведение второго Саммита мира даже без выполнения пунктов Плана победы.
Советник главы Офиса президента Дарья Заривная заявляла, что второй Саммит мира состоится не в ноябре.