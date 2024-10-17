Сибіга про місце проведення другого Саміту миру: ще тривають розмови з відповідними країнами
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що ведуться переговори з країнами щодо проведення другого Саміту миру. Для успіху саміту необхідна широка участь країн-однодумців та Глобального Півдня.
На сьогодні ще тривають розмови з відповідними країнами щодо можливості виступити господарем другого Саміту миру.
Про це заявив міністрів закордонних справ Андрія Сибіги під час пресконференції, передає кореспондент УНН.
Цього місяця планується завершити всі заходи, всі події високого рівня, які присвячені кожному пункту Формули миру. Це означає, що ми виконаємо те завдання, яке пов'язане з практичною імплементацією та наповненням Формули миру спільно з нашими партнерам, учасниками та лідерами кожного пункту Формули. Тому результативне завершення та проведення цих заходів у ці стислі терміни наближає нашу амбітну мету щодо визначення часових рамок проведення другого Саміту формули миру
"Він зазначив, що для того, щоб другий Саміт відбувся має бути максимальна кількість учасників країн однодумців, які підтримують принцип територіальної цілісності та суверенітету. Які підтримують принципи статуту ООН.
Має бути якомога ширша участь країн Глобального Півдня, основних світових гравців для того, щоб він був успішним. Додатково має бути визначена столиця, яка має прийняти цей Саміт. На сьогодні поки що тривають розмови з відповідними країнами щодо можливості виступити господарем такого заходу
Доповнення
Президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна готує проведення другого Саміту миру навіть без виконання пунктів Плану перемоги.
Радниця глави Офісу президента Дарія Зарівна заявляла, що другий Саміт миру відбудеться не в листопаді.