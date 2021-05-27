Швейцарский интернет-провайдер: сообщение о минировании самолета Ryanair было отправлено после его разворота на Минск
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Швейцарский интернет-провайдер Proton Technologies AG заявил в четверг, что сообщение об угрозе взрыва самолета Ryanair было отправлено уже после того, как самолет был перенаправлен в сторону столицы Беларуси. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.
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"Мы не видели достоверных доказательств того, что утверждение Беларуси соответствуют действительности. Мы будем поддерживать европейские власти в их расследованиях после получения юридического запроса", - говорится в заявлении швейцарской компании.
Контекст
Минск 23 мая поднял в воздух военный самолет, чтобы заставить пассажирский самолет Ryanair приземлиться - якобы из-за сообщения об угрозе взрыва. После этого белорусские власти задержали оппозиционного журналиста Романа Протасевича, который находился на борту посаженного самолета, что вызвало международный резонанс.
СМИ сообщили, что электронное письмо с угрозой взрыва самолета Ryanair, в котором находился журналист Роман Протасевич, было получено почти через полчаса после того, как диспетчеры в Минске предупредили экипаж.
Следует отметить, что письмо было отправлено с защищенного сервиса электронной почты Protonmail, зарегистрированного в Швейцарии.